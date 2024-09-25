Умер экс-журналист «Коммерсанта» Дмитрий Павлов

«25 сентября простились с Димой Павловым, нашим корреспондентом и спецкорреспондентом, а затем - начальником отдела газеты „Газета“ и главным редактором издания GZT.ru.», - отметили в сообщении.

Причины смерти журналиста его коллеги не назвали. Павлов начал работать в «Коммерсанте» в 1993 году. Его приняли на должность корреспондента дежурной смены отдела оперативной информации.

До прихода в журналистику, Павлов учился на химика. Позже он стал автором популярной рубрики «Криминальное чтиво». В октябре 1993 года журналист получил ранение при разгоне милицией митинга, который устроили сторонники парламента.