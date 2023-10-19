Умер экс-министр культуры СССР Василий Захаров

Читайте нас в:

Похороны Захарова пройдут 21 октября в 11:30. Лавров не уточнил причины смерти бывшего министра культуры Советского Союза. Политик ушел из жизни в возрасте 89 лет.

В период с 1983 по 1986 годы Василий Захаров выполнял функции первого заместителя заведующего отделом ЦК КПСС. Пост министра культуры СССР он занимал с 1986 по 1989 годы.

В МИД России выразили соболезнования родным и близким Захарова. Представители ведомства сообщили, что светлая память об этом человеке сохранится в сердцах тех, кто знал его в работе и в жизни.

Ранее стало известно о смерти директора Департамента общеевропейского сотрудничества, чрезвычайного и полномочного посла Николя Кобринца. Он ушел из жизни в 61 год.