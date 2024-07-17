17 июля 2024, 12:16

Умер экс-главред «Ведомостей» Андрей Шмаров

РИА «Новости»
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Бывший главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров скончался в возрасте 69 лет. О смерти журналиста сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника канала, Шмарову стало плохо 1 июля. Он смог вызвать себе скорую и сообщил врачам, что случайно упал дома.

Медики диагностировали у журналиста инсульт и переломы ребер. В больнице его положили в отделение реанимации.

За жизнь Шмарова боролись больше двух недель, подчеркнул собеседник Shot. Однако накануне он скончался. Точную причину смерти назовут эксперты.

Источник Mash при этом сообщил, что Шмарова обнаружил в квартире его опекун и вызвал скорую помощь. Скончался экс-главред, не приходя в сознание, вечером 16 июля, добавил он.

Исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» Шмарова назначили в марте 2020 года. Это стало причиной крупного конфликта в редакции, и часть журналистов, в том числе все заместители главреда, в итоге покинули издание, напомнил РБК.

В мае 2021-го редакция объявила, что Шмаров покинет пост главного редактора.

«Решение о прекращении трудового договора Андрея Шмарова принято по соглашению сторон», - говорилось в сообщении на сайте газеты.

Журналистика Москва
17 июля 2024, 11:37
Выгоднее снимать, чем покупать. Брокер — о ситуации на рынке недвижимости в России
РИА «Новости»
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В настоящее время на российском рынке недвижимости сложилась такая ситуация, что снимать квартиру выгоднее, чем покупать. Об этом 360.ru заявил ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

«Вторичный рынок будет в стагнации. Сейчас выгоднее снимать квартиру, чем покупать свою недвижимость. По факту, на эту сумму можно купить 3-4 квартиры, если не делать досрочное погашение. Ситуация весь год будет таковой: ожидания высокой ключевой ставки и стагнация вторичного рынка», - сказал он.

Ракута отметил, что сейчас участники рынка ждут заседания Центробанка, на котором может произойти очередное повышение ключевой ставки.

«Но по факту банки уже поменяли процентные ставки. Вероятнее всего, ключевую ставку поднимут на 1-2%, но ставки по ипотеке уже стали заградительными и начинаются от 20%. По факту ставка от 20% и выше доступна немногому числу заемщиков. По прогнозам самого ЦБ, в 2025 году в нас начнется снижение ключевой ставки, а к 2026 будет уровень 9-10%. В течение пары лет, по прогнозу ЦБ, должно произойти снижение», - добавил эксперт.

Ипотечный брокер отметил, что спешить с ипотекой в настоящее время не стоит однозначно. При этом можно рассмотреть варианты с покупкой за наличные, если есть хорошая скидка от продавца.

Ранее стало известно, что чаще всего семейную ипотеку берут россияне в возрасте 35 лет.

Россия Недвижимость Ипотека
17 июля 2024, 10:30
Мошенники начали воровать Telegram-аккаунты пользователей игры Hamster Kombat
Unsplash
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Сетевые злоумышленники начали воровать аккаунты пользователей Telegram из России под видом сервиса для вывода денежных средств из игры Hamster Kombat. Об этом РИА «Новости» сообщили в «Лаборатории Касперского».

Специалисты компании вскрыли схему, при которой мошенники отправляют пользователям ссылки на фишинговый ресурс, предназначенный для авторизации в сервисе. С его помощью якобы можно вывести монеты из Hamster Kombat и перевести их в рубли.

«Чтобы это сделать, необходимо авторизоваться в своем Telegram на другом сайте. На самом деле злоумышленники таким образом крадут личные аккаунты в мессенджере», - отметили в «Лаборатории Касперского».

Старший контент-аналитик компании Ольга Свистунова добавила, что нужно не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и подключить на аккаунт двухфакторную аутентификацию.

Ранее криптоэксперт Сергей Михеев посоветовал россиянам не покупать токены Hamster Kombat на этапе предпродажи.

Hamster Kombat
17 июля 2024, 09:19
Показания пленного генерала вермахта о казнях в СССР рассекретили
РИА «Новости»
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К 80-летию начала крупнейшей стратегической наступательной операции Красной армии в Белоруссии (операция «Багратион») ФСБ впервые опубликовала показания взятого в плен гитлеровского генерала Готтфрида фон Эрдмансдорфа. Архивные документы появились на официальном сайте ведомства.

Среди обнародованных данных есть показания Эрдмансдорфа во время судебного процесса. Он признался, что по его приказу с целью запугивания проводились аресты советских граждан, их заключали в лагеря и насильственно отправляли на каторжные работы в Германию.

«Я лично утвердил 120–125 смертных приговоров, вынесенных тайной полевой полицией советским гражданам, имеющим связь с партизанами. Все они были расстреляны, а трупы сожжены», - указывал Эрдмансдорф.

Также ФСБ привела его показания на допросе в Минске 24 декабря 1945 года. Тогда он признал, что метод ведения войны на всей территории Советского Союза, в том числе в Белоруссии, был преступным, а также указал на зверское обращение со всеми военнопленными.

«В разрезе выполнения приказов командира 56-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Офена мною был дан приказ подчиненным командирам производить расстрелы пленных комиссаров Красной армии и аресты коммунистов», - рассказывал нацист на допросе.

За военные преступления Эрдмансдорфа приговорили к смертной казни. В конце января 1946 года его публично повесили на Минском ипподроме.

ФСБ Великая Отечественная война
17 июля 2024, 08:35
Голландская журналистка указала на неработающие санкции ЕС на примере Москвы
Pxhere
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В московских магазинах есть почти все. Антирооссийские санкции Евросоюза не сработали. Такое мнение РИА «Новости» выразила журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде, которая уже два года проживает в российской столице.

Она назвала ситуацию с продуктами в Москве очень хорошей. По ее словам, с 2022 года нет особых изменений, несмотря на санкции ЕС.

«В магазинах можно найти практически все, что угодно. Так что санкции не сработали», - указала она.

Журналистка заметила, что россияне имеют доступ к любым онлайн-СМИ, поэтому каждый может получать информацию извне и видеть позицию как РФ, так и Запада. Однако то, что дают в иностранных СМИ о России - противоположно тому, что можно наблюдать в Москве.

Она рассказала, что к ней в гости в прошлом году приезжали знакомые из Нидерландов. Путешественники удивились тому, что по улицам Москвы можно спокойно гулять, так как там «не расхаживают солдаты».

Из-за санкций против России может пострадать даже доллар. Издание Asia Times сообщило, что рестрикции снижают привлекательность американской валюты и могут вызвать его крах.

В московских магазинах есть почти все. Антирооссийские санкции Евросоюза не сработали. Такое мнение РИА «Новости» выразила журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде, которая уже два года проживает в российской столице.

Москва 2022 Санкции Магазины Нидерланды Москва

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