Умер экс-депутат Госдумы Геннадий Райков

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Он сообщил, что Райков скончался в четверг, 28 сентября. Бывший член ЦИК вышел на прогулку, во время которой ему стало плохо. Когда бригада скорой помощи приехала, он уже умер.

Райков родился в 1939 году в Хабаровске. Он окончил Омский машиностроительный институт и успел поработать технологом.

Райков создал «Народную партию России» в 2001 году из движения «Народный депутат». На выборах в нижнюю палату парламента в 2003 году НПР 1,19% голосов, не пройдя в Госдуму. Члены партии вошли во фракцию «Единая Россия», в том числе и сам Райков.

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