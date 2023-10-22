Умер экс-депутат Госдумы Андриан Пузановский
В минувшую субботу на 82-м году жизни умер бывший депутат Государственной думы Андриан Пузановский. Об этом сообщил вице-спикер ГД Сергей Неверов в своем Telegram-канале.
Неверов вспомнил о совместной работе с Пузановским в «Народном депутате» - он представлял интересы жителей Костромской области.
Причина смерти, дата и место похорон экс-депутата не уточняются.
В 1993 году Андриана Пузановского избрали в Госдуму от политического движения «Достоинство и милосердие». Спустя два года его избрали во второй созыв нижней палаты от Аграрной партии. В 1999 году Пузановский стал частью группы «Народный депутат». В 2000-е годы политик вступил в партию «Единая Россия», больше в ГД не избирался. В последнее время преподавал на кафедре мировой экономики Российского государственного торгово-экономического университета.
«Яркий, отзывчивый человек. Светлая память!» - написал он.