21 июля 2024, 15:07

Умер директор челябинского нацпарка «Зюраткуль» Александр Брюханов

РИА «Новости»
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Стоявший у истоков создания национального парка «Зюраткуль» в Челябинской области и занимавший пост директора более 20 лет Александр Брюханов умер в воскресенье, 21 июля. Об этом сообщила пресс-служба парка.

Свою карьеру в «Зюраткуле» будущий руководитель начинал с поста главного лесничего, а в 2003 году занял пост директора.

Под его руководством в парке появилась мобильная группа, которая охраняла заповедную территорию. При этом Брюханов сам выходил в рейды, чтобы бороться с браконьерами и черными лесорубами.

По его инициативе в парке также создали реабилитационный центр для оставшихся без матери лосят «Сохатка». За время работы Брюханов вырастил и выпустил в природу не один десяток «рогатых воспитанников», которые его не забывали и часто бегали за его снегоходом.

Сотрудники парка выразили слова соболезнования родным и близким специалиста.

В минувшую субботу Еврейская община Литвы сообщила о смерти актера и сценариста Виталия Каракорского.

Он ушел из жизни в возрасте 66 лет. Зрителям он известен по сериалу «Поросль».

Природа Челябинская область Парки
21 июля 2024, 09:26
Мигрантов призвали учить ребенка русскому языку заранее
РИА «Новости»
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Планирующий переезд в Россию вместе с семьей мигрант должен заранее позаботиться обучению ребенка русскому языку, чтобы он понимал культуру общения и поведения со сверстниками. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Если вы с Россией связываете свою жизнь, хотите стать гражданином, хотите образования для детей, то как можно овладеть знаниями без русского языка? Если какая-то семья решает переехать и жить здесь, то они должны заранее работать над тем, чтобы ребенок знал русский язык», - сказал он.

Глава Рособрнадзора добавил, что ребенок мигранта должен хорошо знать русский язык, чтобы как минимум общаться со сверстниками и понимать культурный код страны.

«Язык - это поведенческий и культурный код. Ребенок должен знать русский язык, если он идет в российскую школу, где преподают на русском языке», - заключил Музаев.

Ранее стало известно, что мигранты стали чаще заваливать экзамен по русскому языку.

Природа Челябинская область Парки
21 июля 2024, 09:01
Мишустин проверил строящийся терминал в аэропорту Магадана
РИА «Новости»
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Премьер-министр Михаил Мишустин оценил строительство нового аэровокзального комплекса Магадана. Отдельно он отметил механизм государственно-частного партнерства, который использовался при реализации проекта, сообщила пресс-служба кабмина.

«Начинается все с „ворот“, с воздушной гавани. По поручению президента мы модернизируем к 2030 году 75 аэропортов», - напомнил он.

По мнению Мишустина, объекты станут надежной опорой для людей, которые путешествуют, возвращаются к своим близким.

«Должно быть комфортно, удобно», - подчеркнул премьер.

Говоря о механизме ГЧП при реализации проекта, он отдельно отметил хорошую работу с проектно-сметной документацией.

На сегодняшний день объем инвестиций со стороны государства составляет 4,2 миллиарда рублей, а вложения частного инвестора - 2,8 миллиарда рублей, уточнили в пресс-службе кабмина.

Помимо этого, Мишустин подчеркнул важность внимания к мелочам, а именно к содержанию в чистоте прилегающих к аэропорту территорий и подъездных путей.

«Вы на дорогу посмотрите глазами туриста. Там просто нужно старые бочки убрать и навести порядок», - указал он.

Аэровокзальный комплекс планируют ввести в эксплуатацию в декабре этого года.

Авиация Михаил Мишустин
20 июля 2024, 19:33
В Роспотребнадзоре рассказали о случаях листериоза в России
РИА «Новости»
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Заболеваемость листериозом в России в последние годы держится на уровне единичных случаев. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Благодаря системно проводимым санитарно-профилактическим мероприятиям заболеваемость листериозом находится на уровне 0,07 на 100 тысяч населения», - отметили в ведомстве.

В 2023-м сотрудники Роспотребнадзора исследовали около 120 тысяч проб мяса и продуктов его переработки. По микробиологическим показателям они выявили около 4% проб, несоответствующих гигиеническим нормативам.

В пресс-службе подчеркнули, что по итогам прошлого года специалисты изъяли из обращения более 84 тонн мяса и мясной продукции. Из них 60% составило продовольственное сырье.

Ранее стало известно, что в США зафиксировали вспышку листериоза , охватившей 12 штатов. Погибли два человека. Они отравились колбасными изделиями, купленными в магазине.

Болезни Роспотребнадзор Россия Продукты
20 июля 2024, 17:32
«С такими друзьями и врагов не надо». Дирекцию музея «Курская битва» призвали уволиться
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Размещение на сайте музея-диорамы «Курская битва» статьи немецкого полковника, который пишет о наших советских воинах как об алкоголиках, ссылаясь при этом на двух американских историков, — настоящий позор. Такую оценку случившемуся дал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Размещение на сайте музея-диорамы «Курская битва» статьи немецкого полковника, который пишет о наших советских воинах как об алкоголиках, ссылаясь при этом на двух американских историков, - настоящий позор. Такую оценку случившемуся дал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Я правильно понимаю, что пока мы боремся с переписыванием нашей героической истории, не кто-то, а целый профильный музей, который занимается историческим просвещением, эту историю с помощью лживых статей и переписывает?» - возмутился он.

Хинштейн напомнил, что координирует проект «Единой России» «Историческая память», и заявил, что потребует провести внутреннюю проверку и наказать виновных в «позорном инциденте».

По его мнению, также следовало бы провести аудит сотрудников музея на предмет их профпригодности. Депутат указал на то, что эти люди должны заниматься просветительской деятельностью, а по итоге выходит, что демонстрируют такие вещи.

Отдельно Хинштейн подчеркнул, что руководители музея обязательно должны извиниться перед участниками Курской битвы и их родственниками.

«А потом заняться поиском новой работы, потому что с такими друзьями и врагов не надо!» - заключил парламентарий.

Накануне извинений от музея-диорамы в Белгородской области потребовала глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

Музеи Великая Отечественная война

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