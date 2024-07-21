Умер директор челябинского нацпарка «Зюраткуль» Александр Брюханов

Свою карьеру в «Зюраткуле» будущий руководитель начинал с поста главного лесничего, а в 2003 году занял пост директора.

Под его руководством в парке появилась мобильная группа, которая охраняла заповедную территорию. При этом Брюханов сам выходил в рейды, чтобы бороться с браконьерами и черными лесорубами.

По его инициативе в парке также создали реабилитационный центр для оставшихся без матери лосят «Сохатка». За время работы Брюханов вырастил и выпустил в природу не один десяток «рогатых воспитанников», которые его не забывали и часто бегали за его снегоходом.

Сотрудники парка выразили слова соболезнования родным и близким специалиста.

В минувшую субботу Еврейская община Литвы сообщила о смерти актера и сценариста Виталия Каракорского.

Он ушел из жизни в возрасте 66 лет. Зрителям он известен по сериалу «Поросль».