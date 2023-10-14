Умер бывший зампостпреда России при Евросоюзе

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«На 62-м году жизни скоропостижно скончался директор Департамента общеевропейского сотрудничества, чрезвычайный и полномочный посол Николай Сергеевич Кобринец», - уточнили в министерстве.

О причинах смерти Кобринца ничего не сообщается.

Николай Кобринец родился в Москве в 1961 году. Он окончил МГИМО МИД СССР. Занимал различные должности в системе МИД как в Центральном аппарате, так и за рубежом.

В частности, Кобринец был заместителем постпреда России при Европейском союзе, заместителем директора департамента общеевропейского сотрудничества, заместителем директора департамента международного сотрудничества правительства РФ.

С 2019 года он возглавлял департамент общеевропейского сотрудничества.

Среди наград Кобринца есть медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орден Дружбы. Также он был награжден Почетной грамотой президента Российской Федерации.