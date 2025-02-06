06 февраля 2025, 12:27

Умер бывший замглавы МИД Титов

РИА «Новости»
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Ушел из жизни бывший первый заместитель главы МИД России Владимир Титов. Об этом сообщил председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин в Telegram-канале.

«Сегодня ушел из жизни Владимир Титов, близкий друг, с которым мы многие десятилетия делили радости и невзгоды дипломатических будней, вместе праздновали и горевали, общались семьями и были активными спортсменами», - написал Карасин.

Она назвал Титова человека с жестким характером, которого в Министерстве иностранных дел знали, уважали, а иногда побаивались. Он умел принимать и отстаивать собственные решения. Карасин назвал случившееся большим личным горем.

Ранее в Москве скончался президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Предположительно, на него совершили покушение. Он погиб после взрыва в ЖК «Алые паруса». Следователи возбудили уголовное дело.

МИД РФ
06 февраля 2025, 10:38
Названа возможная причина увольнения Борисова из Роскосмоса
РИА «Новости»
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Большая часть сотруднииков Роскосмоса не знали, что утром в четверг глава госкорпорации Юрий Борисов покинет должность. Об этом сообщил источник РБК.

«Все случилось за один вечер», - заявил собеседник журналистов.

Роскосмос
05 февраля 2025, 12:58
Киселев заявил о проклятьях со стороны Запада из-за сжигания гейских сердец
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Ведущий ВГТРК и глава МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сказал, что его будут проклинать в западных странах, но поддерживать в России. Об этом журналист заявил в интервью The Wall Street Journal (WSJ).

«На Западе меня будут проклинать и осуждать, говоря, что я хотел сжечь сердца геев*», - заявил он.

При этом, по мнению журналиста, в России его будут поддерживать и с теплотой вспоминать, что телеведущий поддержал свой народ в трудное время.

Издание привело заявление Киселева, сделанное в 2012 году. Тогда он сказал, что геям* нужно запретить донорство крови и спермы, а их сердца, в случае смертельного ДТП, «зарывать в землю или сжигать», потому что они не годятся для пересадки.

Ранее Дмитрий Киселев заявил, что российский лидер Владимир Путин формулирует месседж всему миру. По его словам, глава государства программирует процессы, случающиеся в мире, а россияне понимают их, если понимают самого Путина.

*ЛГБТ - запрещенное в России экстремистское движение.

Россия Интервью Запад Владимир Путин
05 февраля 2025, 11:35
Россиян предупредили о способе мошенничества с виртуальным образом карты
Freepik
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Мошенники вынуждают россиян установить якобы мобильное приложение Центробанка, которое позволяет создать виртуальный образ карты жертвы. С его помощью можно снимать деньги в банкоматах, предупредила пресс-служба ЦБ.

Аферисты звонят пользователям в том числе через мессенджеры. Жертвам заявляют о якобы попытках похищения средств с их счета. Для «предотвращения кражи» россиян просят немедленно установить на телефон мобильное приложение ЦБ.

После этого злоумышленники требуют поднести карту к смартфону и ввести смс-код якобы для авторизации в приложении.

«На самом деле загруженная на смартфоне человека программа вредоносная. Она позволяет создать на телефоне мошенников виртуальный образ банковской карты жертвы. В результате злоумышленники с использованием этого виртуального образа могут снимать деньги в банкоматах», - заявили в ЦБ.

Минцифры посоветовали россиянам не раскрывать по телефону важную информацию о себе. Речь идет о данных банковских карт, логинах, паролях и кодах из смс-сообщений.

Мошенничество Деньги Центробанк
05 февраля 2025, 10:48
Россиянам посоветовали не надеяться на снижение цен на кофе
Global Look Press
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Мировые цены на кофе сорта арабика не будут снижаться в ближайшие несколько лет. Об этом РИА «Новости» заявил старший преподаватель кафедры Международного бизнеса РЭУ имени Плеханова Олег Иванов.

По его словам, цены на кофе побили рекорды: в конце января стоимость зерен превысила восемь тысяч долларов за тонну, а с 3 февраля - 8,5 тысячи. Из-за этого в мире может вырасти популярность робусты, предположил Иванов.

«Вероятно, высокий уровень цен на арабику сохранится в ближайшие два-три года, что приведет к дальнейшему росту доли робусты в мировом потреблении», - отметил он.

Эксперт не исключил, что некоторые люди могут даже начать отказываться от кофе в пользу чая. На фоне подорожания зерен также большее значение могут получить поставщики кофе из африканских и азиатских стран, добавил он.

Ранее координатор гражданского проекта «За честные продукты» Александр Бражко обратил внимание на подорожание картошки. Он предположил, что при дальнейшем росте цен россияне будут искать овощу более дешевую замену.

Кофе Экономика Продукты

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