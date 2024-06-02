Умер бывший посол России в Болгарии Анатолий Потапов

Она отметила, что Потапова не стало после скоротечной болезни. По словам дипломата, экс-посол был хорошим человеком, надежным товарищем и профессионалом.

«Увидела его впервые, когда училась в школе при нашем посольстве в Китае. Тогда он был назначен советником и с энтузиазмом под руководством посла Игоря Рогачева взялся за дело. <…> Спустя годы мы стали коллегами», - вспомнила Захарова.

Она добавила, что в разные периоды жизни Анатолий Потапов трудился на руководящих постах в администрации президента, был заместителем министра РФ по делам СНГ.

Прощание с умершим пройдет 4 июня в траурном зале ЦКБ в 11:30.

Мария Захарова прикрепила к посту документ с соболезнованиями от действующего посла России в Болгарии Элеоноры Митрофановой. Она отметила, что Потапов посвятил большую часть жизни защите интересов Родины и сумел сохранить добрые отношения между народами России и Болгарии, работал над расширением двустороннего политического и гуманитарного сотрудничества.