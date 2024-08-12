Умер бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мишин

«Сегодня ночью ушел из жизни Виктор Максимович Мишин. Давайте поклонимся его светлой памяти», - сказал политик.

Зюганов напомнил о вкладе Мишина во многие знаковые события СССР. Среди них проведение Олимпиады-1980 в Москве и строительство Байкало-Амурской магистрали. Он назвал первого секретаря инициативным и профессиональным человеком.

Георгий Мишин родился 14 мая 1943 года в Москве. Получил образование в Московском индустриальном техникуме и Московском инженерно-строительном институте. В 1966 году его назначили комсомольским секретарем в МИСИ, в 1968 году он стал вторым секретарем Москворецкого райкома комсомола столицы.

В 1976–1978 годах Миишин руководил столичной комсомольской организацией, а потом перешел в руководство ВЛКСМ. Потом ему доверили должность первого секретаря ЦК.