Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков

«Светлый и потрясающий человек, Николай Рыжков, ушел. Это государственный деятель уникального масштаба, человек уникальной судьбы, человек-эпоха. Он всегда глубоко и искренне переживал за результат, за дело. За страну и людей, все пропускал через душу», - написала она.

Матвиенко отметила, что для нее Рыжков является примером ответственного, бескорыстного и честного человека труда.

«Он был именно человеком труда на всех этапах своего пути. Собственным трудом заслужил уважение, почет и достойное место в истории. Лично для меня смерть Николая Ивановича стала большим потрясением», - добавила глава Совфеда.

Рыжков занимал пост главы правительства СССР с 1985 по 1991 год. С 1995 по 2003 год он являлся депутатом Госдумы. В октябре 2023 года он досрочно покинул Совет Федерации.