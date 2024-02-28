28 февраля 2024, 09:29

Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Бывший глава правительства СССР Николай Рыжков умер на 95-м году жизни. Об этом в Telegram-канале сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Светлый и потрясающий человек, Николай Рыжков, ушел. Это государственный деятель уникального масштаба, человек уникальной судьбы, человек-эпоха. Он всегда глубоко и искренне переживал за результат, за дело. За страну и людей, все пропускал через душу», - написала она.

Матвиенко отметила, что для нее Рыжков является примером ответственного, бескорыстного и честного человека труда.

«Он был именно человеком труда на всех этапах своего пути. Собственным трудом заслужил уважение, почет и достойное место в истории. Лично для меня смерть Николая Ивановича стала большим потрясением», - добавила глава Совфеда.

Рыжков занимал пост главы правительства СССР с 1985 по 1991 год. С 1995 по 2003 год он являлся депутатом Госдумы. В октябре 2023 года он досрочно покинул Совет Федерации.

СССР
28 февраля 2024, 11:00
«Когда он говорил, наступала тишина». Клинцевич — о покойном Рыжкове
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Уход из жизни бывшего главы правительства СССР, экс-сенатора Николая Рыжкова является большой утратой для России. Как человек и политик он на многое повлиял, заявил «360» сенатор от Смоленской области, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Я знал Николая Ивановича по работе в Совете Федерации. Несмотря на возраст, он не пропускал ни одного заседания. Когда возникали спорные вопросы, Рыжков нажимал кнопку, чтобы ему предоставили слово. И Валентина Матвиенко, которая очень уважительно к нему относилась, давала высказаться. Он говорил размеренно, структурно, в зале заседания становилось тихо. Эти немногочисленные выступления Рыжкова меняли концепции, законы, или они отправлялись на доработку», - поделился парламентарий.

По его словам, Рыжков пользовался большим авторитетом среди коллег. Многие уважали его за патриотизм. Клинцевич вспомнил, как в 2002 году побывал в музее-заповеднике «Прохоровское поле», посвященном подвигу советских солдат в годы Великой Отечественной войны. Очень многое в этом комплексе было сделано благодаря Рыжкову.

«Я тогда спросил: на чьи деньги это сделано, на государственные? Оказалось, что это фонд Николая Ивановича и поддержка бизнеса. Сейчас людей такого масштаба найти сложно», - подытожил собеседник.

Рыжков скончался на 95-м году жизни. О его смерти сообщила в среду, 28 февраля, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Законы Россия Валентина Матвиенко
28 февраля 2024, 08:49
Бастрыкин сделал предупреждение сбежавшим из России звездам
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Уехавшие из России звезды шоу-бизнеса, которые дискредитируют действия ВС РФ, при возвращении в страну, будут отвечать за свои действия по закону. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По оценке Бастрыкина, позиция таких звезд, вероятно, связана с их желанием угодить политике тех стран, куда они уехали.

«Но если кто-то из них решит вернуться спустя несколько лет, за свои действия им придется ответить по закону», - подчеркнул глава СК.

Он также выразил уверенность, что представители шоу-бизнеса занимаются дискредитацией российской армии, чтобы продолжать работать за рубежом и получать прибыль.

При этом, продолжил Бастрыкин, такие артисты отвернулись от страны, в которой десятилетиями получали многомиллионные состояния за счет обычных граждан, которые посещали их концерты.

«Но, как известно, предателям нигде не рады», - заключил он.

СК РФ Россия Армия Шоу-бизнес
28 февраля 2024, 08:48
Стало известно, какие документы Путин передал Такеру Карлсону
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону передал ему копии пяти исторических документов, связанные с гетманом Запорожского войска Богданом Хмельницким. Таким образом он проиллюстрировал глубокие исторические связи России и Украины. Об этом написал ТАСС.

Одно из посланий написано в адрес царя Алексея Романова, другое - третьему польскому королю Яну Казимиру. Кроме того, Путин показал Переяславский договор, согласно которому было принято решение о воссоединении Украины с Россией. Это событие произошло в 1654 году.

По данным издания, документы написаны на малороссийском наречии XVII века. Они представляют большую ценность в контексте отношения Российской империи и Малороссии.

Во время интервью Путин обратил внимание Такера на историю становления российской государственности.

По его словам, на Западе должны понять, как мыслят в России, что связывает россиян с украинцами.

Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
28 февраля 2024, 04:47
Россиянам рассказали, как сэкономить на коммунальных услугах с помощью бутылки воды
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Россияне могут сэкономить на оплате коммунальных услуг десятки тысяч рублей в год. Об этом рассказал заместитель генерального директора Росводоканала Оренбурга Алексей Марков в интервью aif.ru.

Для того, чтобы сэкономить коммунальных услугах, надо изменить повседневные привычки. Например, принимать душ вместо ванны и выключать кран во время чистки зубов.

Уменьшить счета за воду поможет правильная сантехника: аэраторные насадки на кран, двухкнопочный смыв для унитаза, краны с гусаком или термостатом.

«Если же сантехнику вы пока менять не собираетесь, для более экономного расхода можно положить в сливной бачок какой-то объемный тяжелый предмет, например бутылку с водой. В таком случае его объем значительно уменьшится, и воды на слив будет тратиться меньше», - добавил эксперт.

По словам Маркова, современные стиральные и посудомоечные машины используют меньше воды. Кроме того, важно следить за состоянием сантехники - протечки увеличат счета. Также надо вовремя подавать показания и проверять счетчики. В противном случае расчет будет проводиться по общедомовому счетчику, что значительно увеличит размер выплат.

Ранее москвичам рассказали, как получить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Рубль ЖКХ Интервью Деньги

Новости по теме