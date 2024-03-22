Умер бывший глава Федерации конного спорта СССР и России Михаил Буденный

«Увлеченный конник и талантливый управленец, он поддерживал развитие конных дисциплин в самые сложные для страны годы и содействовал выступлениям российских спортсменов на мировой арене», - говорится в некрологе.

Михаил Буденный руководил национальной конноспортивной федерацией с 1984 по 1993 год, посвящая все свое время любимому делу. С 1990 по 1995 годы, будучи членом Бюро Международной федерации конного спорта, он внес серьезный вклад в развитие российского конного спорта.

Буденный с детства увлекался верховой ездой, он выполнил норматив «мастера спорта». До последних лет посещал соревнования, участвовал в награждении юных всадников, оставался в самом центре конной жизни страны.