Умер американский скульптор Ричард Серра

Скульптор ушел из жизни из-за пневмонии в своем доме в Саффолке, штат Нью-Йорк.

Ричард Серра родился в 1938 году в Сан-Франциско. Он получил степень бакалавра английской литературы и некоторое время работал на сталелитейном заводе. Там скульптор познакомился с особенностями этого материала, из которого впоследствии отливал свои монументы. Первая персональная выставка прошла в 1966 году.

Серра добился мирового признания и стал одним из выдающихся скульпторов своего времени. Он создавал гигантские наклонные коридоры, эллипсы и стальные спирали. Его работы привнесли в скульптуру новую абстрактную глубину.

Мастер также работал с печатной графикой и снимал кино.