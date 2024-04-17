17 апреля 2024, 17:49

Умер актер Виктор Степанов

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Советский и российский актер Виктор Степанов умер в Москве 14 апреля на 78-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщило агентство «Регнум» со ссылкой на источник.

По его информации, актер скончался в квартире на улице Дорожной в окружении родственников. Последние годы артист страдал обострением легочной болезни и боролся с онкологическим заболеванием почек.

Виктор Степанов родился 1 декабря 1946 года. В 11 лет он сыграл одну из главных ролей в драме режиссера Бориса Долина «Верные сердца». Этот фильм оказался единственным в его жизни. В будущем он выбрал карьеру в российской самолетостроительной корпорации «МиГ».

Болезни Фильмы Россия Актеры Москва
17 апреля 2024, 18:46
Пять комплексов для оповещения населения доставили в Оренбуржье
Пресс-служба МЧС
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Пять мобильных комплексов информирования и оповещения населения доставили в Оренбуржье. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«По поручению главы МЧС России Александра Куренкова три комплекса будут работать в Орске, два - в Оренбурге и его окрестностях», - передали в министерстве.

С их помощью специалисты будут сообщать жителям о выплатах и компенсациях, работе оценочных комиссий, пунктах сбора гуманитарной помощи, правилах безопасного поведения.

Комплексы оснащены современными средствами связи, видеонаблюдением, записывают и передают данные в режиме реального времени, а также транслирую информацию для населения.

Около 30 тысяч жителей Оренбургской области получили выплаты в связи с паводком. Сейчас уровень воды в Орске и Оренбурге пока высок, но устойчиво снижается - пик паводка в этих городах пройден. Ранее президент Владимир Путин указал на необходимость держать на контроле вопросы, связанные с восстановлением пострадавших от паводков регионов.

Выплаты в России Паводки Правила Видео Россия Работа
17 апреля 2024, 18:38
«Как с этим бороться? Очень просто». Депутат — о борьбе с самокатчиками-вредителями
РИА «Новости»
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Решить проблему с самокатчиками-нарушителями можно с помощью ограничения скорости на тротуарах и в парках. Об этом «360» заявил депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов.

Он отметил, что с приходом весны тема самокатов и связанных с ними аварий снова стала актуальной для горожан.

«Как с этим бороться? Очень просто. Необходимо ограничить скорость всех самокатов - как арендных, так и тех, что люди приобретают в собственность», - подчеркнул депутат.

Колунов объяснил, что аварий станет намного меньше, если скорость самокатов ограничат до пяти километров в час.

«Именно эта скорость равна скорости движения среднего человека и безопасна для окружающих. Норма должна заработать во всех городах, по всей стране. Я предложу МВД и Минтранспорта проработать данный вопрос. Письмо с соответствующим предложением направлю в ближайшие дни», - указал он.

Депутат добавил, что эти ограничения стоит ввести везде, где у самокатчиков есть вероятность сбить пешеходов: на тротуарах, в скверах и парках, на площадях.

Ранее адвокат Дмитрий Аграновский предложил ввести возрастной порог для электросамокатчиков. По его мнению, езду на электросамокатах следует запретить для подростков младше 16 лет.

Депутаты Электросамокаты
17 апреля 2024, 17:07
VK открыл набор на оплачиваемую летнюю стажировку для IT-специалистов
РИА «Новости»
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VK организует оплачиваемую летнюю стажировку для студентов и молодых специалистов по техническим, digital и креативным направлениям. Участники будут учиться у опытных наставников и попробуют свои силы в решении задач.

«В летнем наборе программы впервые появятся вакансии в команды магазина приложений RuStore и коммуникационной платформы VK WorkSpace», - отметили в пресс-службе.

Стажирующиеся смогут поработать по различным направлениям, в том числе по таким востребованным специализациям, как ИИ и машинное обучение, фронтенд-, бэкенд- и мобильная разработка, аналитика, маркетинг, тестирование и UI/UX-дизайн. Появятся на стажировке и совершенно новые для летнего набора специальности: DevOps-инженер, специалист по безопасности облаков, инженер машинного обучения и специалист по работе с инфлюенсерами.

Ранее VK в честь Дня космонавтики подготовил для пользователей подарки и сюрпризы. Холдинг также организовал праздничный конкурс «Вызовы гравитации».

ВКонтакте Работа Студенты
17 апреля 2024, 16:59
Путин сообщил, что каждый день общается с Куренковым по вопросу паводков
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин каждый день обсуждает с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводками. Глава государства сообщил об этом на совещании с членами правительства.

В начале мероприятия участники рассмотрели ряд текущих вопросов.

«Глава МЧС Александр Куренков информировал президента о ситуации с паводками в регионах и ликвидации их последствий», - сообщили в пресс-службе Кремля.

Главной темой встречи станет внедрение отечественного программного обеспечения в секторах экономики. С докладами выступят глава Минцифры Максут Шадаев и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Ранее Путин выступил на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков. Он заявил о необходимости уже сейчас думать о восстановлении жилья в подтопленных регионах и заранее готовиться к решению этого вопроса.

Кремль Паводки Россия Владимир Путин

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