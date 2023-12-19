Украину уличили в переброске дополнительных диверсантов в Россию

Он подчеркнул, что проникающие в Россию украинские агенты вербуют своих сторонников. Их личности оперативно устанавливают и нейтрализуют сотрудники ФСБ.

«Киевский режим начинает усиливать вот эту тайную борьбу - засылку агентуры, диверсантов, установление отношений с теми людьми, которые находятся на нашей территории, для того чтобы нанести нам вред в тылу», - заявил Бортников.

Глава ФСБ добавил, что российские спецслужбы проводят необходимое количество мероприятий для выявления засланных агентов, а также завербованных ими людей. Он добавил, что многие дела остаются закрытыми от публики, но в свое время их сделают достоянием общественности.

В минувший понедельник, 18 декабря, пресс-служба ФСБ сообщила о задержании украинского диверсанта в Ижевске. В ведомстве уточнили, что вражеский агент готовил покушение на руководителя одного из оборонных предприятий Удмуртии.

Силовики уточнили, что речь идет о завербованном украинскими спецслужбами россиянине. По заданию кураторов он изготовил самодельную бомбу с целью убить руководителя одного из оборонных заводов.