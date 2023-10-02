Украинский олигарх Коломойский попал в список террористов и экстремистов в России
Украинский олигарх Игорь Коломойский* оказался в списке террористов и экстремистов в России. Бизнесмена включил в этот перечень Росфинмониторинг.
Вместе с Коломойским в список попал бывший глава МВД Украины Арсен Аваков**. Также в перечень добавили экс-командира нацбатальона «Айдар»*** Сергея Мельничука****.
В феврале 2023 года в доме Коломойского* прошел обыск. В начале осени Служба безопасности Украины предъявила олигарху обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По версии украинских правоохранителей, бизнесмен причастен к схемам хищения в нефтедобывающей компании «Укрнафта».
Игоря Коломойского* арестовали с возможностью внести залог около 105 миллионов долларов, но предприниматель отказался выплачивать эту сумму. Суд оставил олигарха под стражей до 31 октября.
* Игорь Коломойский внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов.
** Арсен Аваков внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов.
*** Батальон «Айдар» признан в России экстремистским и запрещен.
**** Сергей Мельничук внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов.