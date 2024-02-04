Украинский беженец ответил на обвинения переехавшей из-за него в подъезд москвички

«Если она желает здесь жить, пусть она вернет все уплаченные деньги, я обращусь в суд с просьбой изменить адрес места моего проживания, и мы разойдемся», - сказал он.

По словам арендатора, ему пришлось поменять в квартире сломанный замок, а также вывести клопов и починить сломанный диван.

Беженец добавил, что заплатил москвичке деньги за шесть месяцев, после чего взял с нее расписку о праве проживать до июля 2024 года. Однако планы хозяйки квартиры изменились, поэтому мужчина может покинуть жилплощадь, если ему вернут всю сумму.

Многодетная мать вынуждена жить в подъезде с тремя детьми после того, как арендатор отказался выезжать из ее квартиры. Сейчас москвичку разместили в социальной гостинице. Делом заинтересовалась столичная прокуратура.