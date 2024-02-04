04 февраля 2024, 23:21

Украинский беженец ответил на обвинения переехавшей из-за него в подъезд москвички

Pixabay
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Беженец с Украины заявил, что готов съехать с квартиры, которую ему сдала многодетная жительница Москвы, если ему вернут деньги за оплаченные месяцы. Об этом мужчина рассказал «Московскому комсомольцу».

«Если она желает здесь жить, пусть она вернет все уплаченные деньги, я обращусь в суд с просьбой изменить адрес места моего проживания, и мы разойдемся», - сказал он.

По словам арендатора, ему пришлось поменять в квартире сломанный замок, а также вывести клопов и починить сломанный диван.

Беженец добавил, что заплатил москвичке деньги за шесть месяцев, после чего взял с нее расписку о праве проживать до июля 2024 года. Однако планы хозяйки квартиры изменились, поэтому мужчина может покинуть жилплощадь, если ему вернут всю сумму.

Многодетная мать вынуждена жить в подъезде с тремя детьми после того, как арендатор отказался выезжать из ее квартиры. Сейчас москвичку разместили в социальной гостинице. Делом заинтересовалась столичная прокуратура.

Деньги Москва Беженцы
04 февраля 2024, 21:46
Названы сильно подешевевшие в 2023 году два продукта
Freepik
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Гречневая крупа и картофель сильно подешевели в России в 2023 году, причем стоимость первого товара упала на 20%, а второго почти на 10%. Это объясняется тем, что предложение на рынке превысило спрос на эти товары среди покупателей, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» аналитик Даниил Кашин.

В России также зафиксировали снижение цен на яйца. По словам аналитика, впервые с июня 2023 года из стоимость упала, но всего лишь на 0,2%.

«Также значительно подешевели гаджеты. Это произошло благодаря тому, что механизм параллельного импорта налажен. К нам в больших объемах стали поступать устройства из дружественных стран», - объяснил он.

Эксперты не исключают, что в 2024 году цены снизятся на бытовую химию - на 5-7%. Кашин отметил, что многие химические компоненты уже начали производить в России, а не поставлять из других стран. Последнее влияло на то, что цена на них зависела от курса валют.

Ранее заместитель главы Минздрава Сергей Глаголев рассказал, что стоимость жизненно важных лекарственных препаратов в России находится ниже уровня инфляции , данные о наличии и запасах медикаментов в постоянном мониторинге.

Еда Россия Магазины Продукты Импортозамещение
04 февраля 2024, 14:30
Россельхознадзор попросил Эквадор ввести ограничения для экспортеров бананов
Unsplash
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Россельхознадзор попросил Минсельхоз Эквадора с 5 февраля приостановить сертификацию бананов пяти экспортеров из-за обнаружения в их продукции многоядной мухи-горбатки. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Если власти Эквадора не примут эффективные меры для контроля за нарушениями, то Россельхознадзор перейдет к следующему этапу ограничительных мер.

Кроме того, российская сторона обеспокоена из-за выявления в эквадорских гвоздиках вредителя - западного цветочного триаса. Большинство зараженных цветов поступает из Эквадора через Нидерланды, Германию, Латвию и Литву, что является нарушением фитосанитарных норм ЕАЭС, добавили в Россельхознадзоре.

С учетом этого Россия направила в адрес указанных стран требование прекратить с 9 февраля сертификацию эквадорских гвоздик. Если в Россию продолжат поставлять зараженные гвоздики, то Россельхознадзор распространит ограничительные меры в отношении других цветов, подытожили в ведомстве.

Ранее Россельхознадзор ввел запрет на ввоз в страну кормов для животных производства компании Farmina Pet Foods из-за выявления в них мышьяка.

Россия Эквадор
04 февраля 2024, 12:34
Семейную ипотеку продлят в России
РИА «Новости»
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Правительство России продлит программу семейной ипотеки и поддержит льготные кредиты на покупку жилья в новых регионах и на Дальнем Востоке, среди населения на нее есть спрос. Об этом на пленарном заседании тематического дня «Среда и инфраструктура для жизни» в рамках форума-выставки «Россия» на ВДНХ сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«У нас есть сегодня задача, определиться с ипотекой и тем, как она продолжит работать. Мы видим, что президент России говорил, что будет семейная ипотека. Ипотеку в новых регионах и на Дальнем Востоке мы тоже будем поддерживать», - сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что льготная ипотека влияет на рост жилищного строительства и дает дополнительный спрос на жилье.

«На территории новых субъектов России уже зафиксировали большой спрос на жилье», - добавил Хуснуллин.

Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что жители России в 2023 году оформили порядка 700 тысяч ипотечных кредитов в рамках льготных программ. Чукотка и Магаданский край стали лидерами среди остальных субъектов страны по ипотечным платежам.

Россия Ипотека
04 февраля 2024, 11:52
Ситуацию с ценами на жизненно важные лекарства раскрыли в Минздраве
РИА «Новости»
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Стоимость жизненно важных лекарственных препаратов в России находится ниже уровня инфляции, данные о наличии и запасах медикаментов в постоянном мониторинге. Об этом на Дне здоровья на выставке-форуме «Россия» сообщил заместитель главы Минздрава Сергей Глаголев, его слова привела пресс-служба ведомства.

«Рост цен на важнейшие и жизненно необходимые лекарственные препараты не превышает инфляцию», - сказал Глаголев.

Представитель ведомства отметил, что после пандемии в России изменили процесс регулирования и ввели механизм ускоренного одобрения медицинских изделий и лекарственных препаратов, запасов которых в России было недостаточно по определенным причинам.

«Сведения о запасах лекарств, объемах производства и несостоявшихся торгах мониторят в режиме реального времени», - добавил он.

Ранее стало известно, что в России возник дефицит препарата «Икземпра» , который применяют при лечении рака молочной железы.

Лекарства Минздрав Россия

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