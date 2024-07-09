Украинских олигархов лишили наиболее крупных активов в Крыму
Наиболее крупные крымские активы, принадлежавшие украинским олигархам, уже находятся в собственности республики. Об этом РИА «Новости» сообщил глава регионального парламента Владимир Константинов.
Он добавил, что власти Крыма продолжают работать с обращениями населения. В республике задействовали антитеррористическую комиссию.
«Когда ею будет принято квалифицированное решение по новым объектам, мы сможем его озвучить», - подчеркнул Константинов.
От продажи национализированных активов украинских олигархов в бюджет республики уже поступило более 2,1 миллиарда рублей.
В июне крымские активы победительницы «Евровидения» от Украины Сусаны Джамаладиновой (известной как певица Джамала) передали в собственность государству.