Количество тех, кто проголосовал бы за вступление Украины в ЕС на референдуме, снизилось на 7% и составило 78%. При этом не определившихся с ответом и не желающих голосовать стало больше. Теперь их 14%, тогда как в июле было 3%.

Поддержка вступления Украины в Североатлантический альянс тоже упала. В июле показатель достигал 83%, в конце ноября - 77%. Порядка 53% респондентов назвали неприемлемым присоединение страны к НАТО в существующих границах, 40% поддержали эту идею.

Опрос проходил 22–23 ноября. Участниками исследования стала тысяча взрослых украинцев.

Ранее на Украине признали, что среди жителей пропадает сплоченность. Также в стране снизился уровень патриотизма и доверия к президенту Владимиру Зеленскому.

Опросы также показали, что небольшое, но растущее меньшинство украинцев приходят к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир, сообщил RT.