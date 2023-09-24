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«Все, кто хотел, уехал еще в 2014 году, а остальные никуда не поедут. Украинцы Крыма прекрасно чувствуют себя дома, на родной земле - в российском Крыму», - подчеркнула она.

Гридчина добавила, что в республике украинцев ценят, защищают их, а также сохраняют язык и культуру. Государство заботится и бережет своих жителей.

Ранее киевские власти призвали украинцев покинуть полуостров на период «деоккупации». В ответ на это генерал-майор запаса Леонид Ивлев напомнил, что Украина готовится к захвату Крыма уже девять лет, но у нее никогда ничего не получится.

Киевский режим в случае нападения на республику встретит еще более мощный удар. Жители полуострова готовы отстаивать свою территорию.

Ранее стало известно, что в Крым стали перебираться семьи русских немцев из Германии. В республике у них есть множество возможностей для развития и достойные условия для проживания.