Уход KFC из России пришлось отложить
Американские власти приостановили уход компании Yum! Brands, которая владеет KFC, из России. Продажу бизнеса пришлось отложить из-за вмешательства в дело Управления по контролю за иностранными активами Минфина (OFAC). Об этом написало агентство Reuters.
США стали требовать от компаний, которые покидают российский рынок, внести взнос в федеральный бюджет. Об этом заявил глава юридического отдела компании «Юнирест» - российского юридического лица Yum! Brands Сергей Левин. Фирма долгое время находилась в поиске покупателя и ждала, когда правительственная комиссия одобрит сделку.
«Закрытие снова отложили, согласовали правильную процедуру уплаты налога на уход. Казалось, что все было согласовано, все шло к завершению, а затем на сцене появился иностранный регулятор - OFAC», - сказал он.
По его словам, все дела в России удалось закрыть еще в середине апреля 2023 года. «Юнирест» надеется, что переход бренда от KFC к Rostic’s закончится в 2024 году. Планируется, что примерно 60% из 1200 ресторанов передадут Rostic’s к началу года.
Американская компания Yum! Brands сообщила о продаже российской части бизнеса еще в 2022 году. Речь также шла и о Pizza Hut. Новым владельцем известных марок общепита в РФ стало ООО «Смарт сервис ЛТД».