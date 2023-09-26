Уход KFC из России пришлось отложить

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США стали требовать от компаний, которые покидают российский рынок, внести взнос в федеральный бюджет. Об этом заявил глава юридического отдела компании «Юнирест» - российского юридического лица Yum! Brands Сергей Левин. Фирма долгое время находилась в поиске покупателя и ждала, когда правительственная комиссия одобрит сделку.

«Закрытие снова отложили, согласовали правильную процедуру уплаты налога на уход. Казалось, что все было согласовано, все шло к завершению, а затем на сцене появился иностранный регулятор - OFAC», - сказал он.

По его словам, все дела в России удалось закрыть еще в середине апреля 2023 года. «Юнирест» надеется, что переход бренда от KFC к Rostic’s закончится в 2024 году. Планируется, что примерно 60% из 1200 ресторанов передадут Rostic’s к началу года.

Американская компания Yum! Brands сообщила о продаже российской части бизнеса еще в 2022 году. Речь также шла и о Pizza Hut. Новым владельцем известных марок общепита в РФ стало ООО «Смарт сервис ЛТД».