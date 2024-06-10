Уголовное дело возбудили после отравления детей в Истре

Уголовное дело возбудили по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. По данным следствия, с 6 по 9 июня 14 детей от семи до 16 лет поступили в медицинское учреждение Красногорска. Предварительно, причиной госпитализации стала острая кишечная инфекция.

Следователи и криминалисты осмотрели место, допросили руководителей отеля и детей.

«Сведения о произошедшем направлены в Ропотребнадзор, с которым планируется проведение следственных действий», - уточнили в ведомстве.

По данным Telegram-канала Shot , речь идет о парк-отеле «Огниково» , который находится в одноименном поселке в 15 километрах от Истры. В гостинице проходил спортивный слет. Сначала на рвоту и боль в животе пожаловались две девочки. Затем с такими же симптомами обратились другие воспитанницы.