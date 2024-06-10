10 июня 2024, 10:44

Уголовное дело возбудили после отравления детей в Истре

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В Истре возбудили уголовное дело после отравления детей в парк-отеле. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК.

Уголовное дело возбудили по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. По данным следствия, с 6 по 9 июня 14 детей от семи до 16 лет поступили в медицинское учреждение Красногорска. Предварительно, причиной госпитализации стала острая кишечная инфекция.

Следователи и криминалисты осмотрели место, допросили руководителей отеля и детей.

«Сведения о произошедшем направлены в Ропотребнадзор, с которым планируется проведение следственных действий», - уточнили в ведомстве.

По данным Telegram-канала Shot , речь идет о парк-отеле «Огниково» , который находится в одноименном поселке в 15 километрах от Истры. В гостинице проходил спортивный слет. Сначала на рвоту и боль в животе пожаловались две девочки. Затем с такими же симптомами обратились другие воспитанницы.

Красногорск Уголовное дело Дети Истра Отели
10 июня 2024, 08:50
Способный нести гиперзвуковые ракеты российский фрегат «Адмирал Горшков» прибыл на Кубу
Пресс-служба Минобороны
Читайте нас в: Google Новости
Новый российский фрегат «Адмирал Горшков» прибыл на Кубу. Об этом сообщили в Telegram-канале «Военный обозреватель».

Новейший фрегат военно-морского флота России способен нести гиперзвуковые ракеты «Циркон». Авторы публикации уточнили, что после прибытия фрегата у берегов Соединенных Штатов разместится атомная подводная лодка «Казань» с управляемым ракетным вооружением.

Недавно российская армия получила новое вооружение. В ряды ВС РФ поступили тяжелые огнеметные системы ТОС-3 «Дракон». Как уточнили в Минобороны, новинку представили в рамках мероприятий по случаю 45-летия первой гвардейской мобильной бригады РХБЗ в Саратовской области.

Совсем скоро российским бойцам передадут крупную партию бронежилетов «Оберег». Как уточнили в Ростехе, они обладают увеличенной площадью защиты. А поставки осуществит тульский завод «Октава».

Ракеты Куба Военные
10 июня 2024, 03:46
Жара в Дубае расплавила смартфона Павла Дурова за 180 долларов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что его смартфон расплавился из-за жары в Дубае. Как выяснилось, миллиардер последние два года использовал весьма бюджетный гаджет.

В своем Telegram-канале Дуров показал фото сломанного устройства. По его словам, в течение двух последних лет он использовал в качестве основного смартфона Samsung стоимостью 180 долларов (около 16 тысяч рублей).

«Я выбрал его, потому что это один из самых популярных телефонов среди пользователей Telegram. Я хотел понять их опыт, чтобы лучше обслуживать их», - признался Дуров.

Бизнесмен добавил, что теперь ему придется сменить телефон.

Накануне в Telegram произошел массовый сбой. Неполадки длились более часа. На трудности с доступом к мессенджеру жаловались не только пользователи из России, но и из США и европейских стран.

Мессенджеры Telegram Смартфоны Павел Дуров
09 июня 2024, 19:29
Мегаливень пообещали москвичам в День России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В День России, 12 июня, в Москве пройдет тропический мегаливень. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, ливень в этот день побьет рекорд 1995 года - тогда 12 июня выпало 34,1 миллиметра осадков. Кроме того, в среду в Москве прогнозируют сильную грозу с градом. Пик непогоды ожидается с 15:00 до 21:00, возможны подтопления.

Тишковец сообщил, что, начиная с понедельника, в течение пяти дней, в столице выпадет около 100 миллиметров осадков - 130% месячной нормы осадков. По его словам, это «столитровая бочка дождевой воды на метр квадратный».

Температура днем в Москве на предстоящей неделе составит от 20 до 25 градусов, в ночное время суток она будет колебаться от 13 до 18 градусов, заключил синоптик.

Синоптики ранее прогнозировали на Ставрополье дожди и жару до 34 градусов.

Россия Погода Погода в Москве Москва
09 июня 2024, 15:14
Суд арестовал подозреваемого в убийстве зампреда «Зова народа»
Читайте нас в: Google Новости
Лобненский суд Московской области на два месяца арестовал подозреваемого в убийстве зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 7 августа в отношении Дмитрия Матвеева», - заявили в суде.

Еговцева убили в Лобне 7 июня неподалеку от его дома. По информации Следственного комитета по Московской области, преступник ударил его ножом не менее восьми раз, однако сам попал в реанимацию.

По предварительным данным, убийцей является давний поклонник жены Еговцева. Ставшая свидетельницей преступления консьержка дома заявляла, что убийца представился ей курьером и попытался войти в подъезд.

Жена погибшего Екатерина отмечала, что не знала лично напавшего.

Убийства Суд Лобня Преступления

Новости по теме