21 ноября 2023, 18:12

Уголовное дело возбудили из-за отсутствия отопления в Электростали

РИА «Новости»
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Руководство теплоснабжающей организации в Электростали заподозрили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Уголовное дело возбудили из-за частого отключения отопления в жилых домах, сообщила пресс-служба СУ СКР по Московской области.

По предварительным данным, теплоснабжающая организация, которая является единой в сфере теплоснабжения на территории Электростали, халатно эксплуатировала тепловые сети, что привело к их износу и содержанию в неисправном состоянии.

«В результате с 6 по 31 октября 2023 года организация осуществляла отключение отопления или снижала параметры отопления в многоквартирных домах микрорайона Восточный более 43 раз по причине технологического сбоя на сетях теплоснабжения, а также в связи с перебоями работы котельной», - отметили в управлении.

Следователи завели уголовное дело по факту оказания теплоснабжающей организацией услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья горожан. Сейчас правоохранители изъяли документацию и проводят допросы.

В октябре на отсутствие отопления пожаловались жители Щелкова. В ходе следствия выяснилось, должностные лица управляющей компании не подготовили инженерные сети к началу отопительного периода.

Отопление Электросталь Следственный комитет России
21 ноября 2023, 17:57
Почти 60 учебных заведений ввели в эксплуатацию в Москве с начала года
Сайт мэра и правительства Москвы
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За десять месяцев 2023 года в Москве ввели в эксплуатацию 59 образовательных объектов общей площадью 413 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, развитие социальной инфраструктуры - приоритет градостроительной политики столицы. Так, в разных районах города постоянно открывают новые учебные заведения, школы и детские сады.

«Всего за десять месяцев текущего года было сдано 59 объектов образования. Их общая площадь составила 413 тысяч квадратных метров. Этот показатель на 37% превысил прошлогодний, когда за тот же период в эксплуатацию ввели 300 тысяч „квадратов“», - подчеркнул Бочкарев.

Заммэра добавил, что все учреждения отвечают современным образовательным стандартам. В них оборудовали модернизированные кабинеты для обучающихся. Суммарно соцучреждения смогут принять более 10 тысяч учеников.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко заявил, что инвесторы активно помогают развивать образовательную инфраструктуру города. Примерно 80% из них построены на внебюджетные средства.

«При массовой застройке жилых кварталов девелоперы учитывают потребности как будущих, так и нынешних жителей района. Комплексное развитие территорий позволяет обеспечить каждому юному москвичу детский сад и школу в шаговой доступности от дома», - сказал Войстратенко.

За 2023 год надзорное ведомство предоставило 67 разрешений на строительство учебных учреждений, общая площадь которых составила более 681,5 тысячи квадратных метров.

Ранее Бочкарев рассказал, что два спортивных комплекса с бассейнами построят в Новой Москве.

Благоустройство Строительство Москва 2023 Андрей Бочкарев
21 ноября 2023, 13:32
Первый форум волонтеров в сфере охраны здоровья пройдет в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Опытные активисты, сотрудники некоммерческих организаций, студенты медицинских вузов и колледжей впервые примут участие в форуме волонтеров в сфере охраны здоровья в Москве 30 ноября и 1 декабря. Об этом сообщили на официальном портале мэра столицы.

«На форуме расскажут о важности санитарно-гигиенического просвещения жителей столицы, обучения навыкам оказания первой помощи, донорства крови и костного мозга и многом другом», - сообщили в пресс-службе.

Главными темами мероприятия станут ответственное отношение к здоровью, продвижение ценностей ЗОЖ, а также профилактика социально значимых заболеваний.

В первый день форума москвичам предложат сдать кровь, а после научат оказывать первую медицинскую помощь. Кроме того, посетителям расскажут, как обнаружить симптомы инсульта и какими методами профилактики стоит пользоваться.

Первого декабря в городских волонтерских центрах пройдут мастер-классы по рукоделию и созданию лубочной игрушки. Также жителей столицы научат изготавливать специальные пледы для недоношенных детей и подушечки для женщин, проходящих реабилитацию после мастэктомии и борющихся с раком груди. Помимо этого, для всех желающих проведут бесплатные экскурсии в музее Российского Красного Креста, откроют свои двери музей Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова и единый диспетчерский центр. Для посещения нужно зарегистрироваться на сайте «Мосволонтер».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о развитии центров поддержки волонтерского движения.

Волонтеры Москва 2023
21 ноября 2023, 12:00
Нет понятия «мое дежурство». Врач — о работе военного госпиталя и эвакуации раненых
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Медики военного госпиталя, расположенного в районе участка Соледар — Артемовск, не только спасают жизни бойцам, но и приходят на помощь гражданским врачам, если тем требуется поддержка. О рабочих буднях и эвакуации раненых в беседе с «360» рассказал врач — анестезиолог-реаниматолог Кирилл с позывным Наркоз.

Рядом с ранеными каждую минуту «Здесь из мирного населения и нет никого, мирные начинаются чуть-чуть в районе Попасной, ну и в Первомайском. Там со всеми работаем. Там есть гражданские врачи, но, когда они просят помощи, конечно, мы не отказываем», - поделился Кирилл.

Врач вспомнил о случае, когда они спасли жизнь пострадавшему мальчику. Ребенок вместе с дедом косил траву. Наткнулись на растяжку, как следствие - тяжелое ранение.

«От растяжки осколок в глаз прилетел, возили его. Слава богу, что осколок не проник в полость черепа и не повредил головной мозг», - отметил собеседник «360».

Кирилл отметил, что у медиков военного госпиталя нет отдельного здания для проживания, поэтому врачи всегда находятся рядом с ранеными.

«Иногда спишь и слышишь, как они стонут. Встанешь, ребятам скажешь: обезбол, может? То есть, с одной стороны, удобно. Я слышу, как машина подъезжает, по рации говорят: сколько ходячих, лежачих. И все. Пошел - работаешь. Нет такого, что сейчас не мое дежурство и я не буду помогать», - пояснил он.

Как эвакуируют раненых Говоря об организации транспортировки раненых, Кирилл пояснил, что у них под эти цели переоборудовали обычные машины. Речи о спецтранспорте нет. Врачи берут с собой необходимое оборудование, инструменты. Автомобили переделали так, чтобы в салоне можно было разместить несколько носилок.

«Если взять хорошую „буханку“, необязательно, чтобы она была под скорую помощь оборудована, а вот чисто, как у нас, как фургон. Если она будет по технической части удовлетворять [требованиям], можно отличный автомобиль эвакуационный сделать, ведь по таким дорогам очень тяжело ездить», - отметил собеседник «360».

В день на такой переоборудованной «буханке» можно совершать в среднем два рейса, а это уже порядка 15 раненых.

«А если три-четыре рейса, то число увеличивается. Это по легким раненым, а по тяжелым в день можно сделать два рейса в Луганск отсюда, нагрузка большая, поэтому у нас два водителя», - рассказал Кирилл.

О дальнейшей судьбе пациентов Задача медиков в госпитале - стабилизировать состояние пациентов, провести операцию. Поток большой, и многие раненые, по его словам, не помнят врачей. Отследить судьбу каждого спасенного у медиков тоже нет возможности, но в отдельных случаях они по собственной инициативе стараются мониторить ситуацию.

«Поток большой, [пациенты] даже нас не помнят. Есть случаи незаурядные, тяжелые, когда мы возвращаемся в Луганскую республиканскую больницу и интересуемся их здоровьем, мониторим по свой инициативе, какова судьба в дальнейшем», - уточнил врач.

Применение фосгена ВСУ Отдельно он отметил преступные методы, которые используют ВСУ, в частности применение запрещенного оружия. Комментируя одно из видео, которое зафиксировало сброс боеприпаса и последовавший химический процесс с выделением пены, Кирилл не исключил, что это мог быть газ фосген.

«Это мог быть фосген, он вообще слезоточивый газ, что угодно. Но фосген применяли они точно. Антидота если нет, помощь вовремя не оказана, то все - большие потери», - заключил медик.

Врачи Артемовск
21 ноября 2023, 10:44
Кошку спасли после падения из окна многоэтажки в Москве
Соцсети
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Кошка выпала с седьмого этажа в Москве, но осталась жива. Однако испуганное животное спряталось и не могло вылезти. Об этом сообщил Telegram-канал общественного поисково-спасательного отряда «СпасРезерв».

Поздно вечером 17 ноября жители района Соколиная Гора на востоке столицы вызвали спасателей. Упавшая с балкона кошка застряла в простенке и не могла выбраться без помощи. Ее хозяйка случайно обнаружила животное в зазоре между подвалом и железным листом.

Сотрудники «СпасРезерва» приехали через 15 минут и достали кошку, демонтировав металлический лист. А напоследок рассказали об антикошках - специальных сетках, которые защищают домашних животных от падений с высоты. Хозяйка осталась довольна и поблагодарила спасателей за проделанную работу.

Ранее домашний кот помог смягчить наказание хулигану в Кемерове. Мужчина попал на скамью подсудимых из-за хранения оружия. В преступлении фигурант сознался сам и активно помогал следствию. Суд признал его виновным, но учел ряд смягчающих обстоятельств, среди которых и оказался кот.

Спасатели Коты Животные Москва 2023

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