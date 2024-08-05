«К нам вернулись люди, настоящие люди, для которых верность присяге - словосочетание, которое упомянул президент, встречая их - это не пустой звук. <…> Вот это люди, а уехали от нас зверята. Скатертью им дорога», - сказала она.

Комментируя обмен заключенными в Турции между Россией, Германией, США и Белоруссией, Симоньян отдельно отметила подвиг семей - разведчиков. По ее словам, эти люди сознательно отказались от прежней личности и уехали, чтобы служить своей стране.

Обмен заключенными состоялся в аэропорту Анкары. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что подготовка длилась очень долго и в некоторые моменты заходила в тупик.