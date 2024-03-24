Учреждения культуры в Москве отменили мероприятия после теракта

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Москвичи и гости города не смогут попасть в Третьяковскую галерею, Пушкинский и Исторический музеи. Спектакли отменили в «Современнике», театре Вахтангова, и других учреждениях.

По решению мэра Москвы Сергея Собянина в столице отменили спортивные и массовые мероприятия. Воскресенье объявлено общероссийским днем траура по жертвам теракта.

Изменения также коснулись работы российских федеральных каналов. Россияне не увидят развлекательные программы, в эфире не будет рекламы.

Стрельба в Crocus City Hall произошла в пятницу. Погибли более 130 человек, в больницах находятся 80 пострадавших. На месте ЧП уже завершили спасательную операцию.