Учреждения культуры в Москве отменили мероприятия после теракта
Столичные музеи и театры отменили мероприятия в воскресенье, 24 марта, из-за теракта в Crocus City Hall в Красногорске. Об этом сообщила «Газета.ru».
Москвичи и гости города не смогут попасть в Третьяковскую галерею, Пушкинский и Исторический музеи. Спектакли отменили в «Современнике», театре Вахтангова, и других учреждениях.
По решению мэра Москвы Сергея Собянина в столице отменили спортивные и массовые мероприятия. Воскресенье объявлено общероссийским днем траура по жертвам теракта.
Изменения также коснулись работы российских федеральных каналов. Россияне не увидят развлекательные программы, в эфире не будет рекламы.
Стрельба в Crocus City Hall произошла в пятницу. Погибли более 130 человек, в больницах находятся 80 пострадавших. На месте ЧП уже завершили спасательную операцию.