Учительница рассказала о семье солдата, оставившего послание на стене в Марьинке

«У его брата всего было плохое зрение. Роман опекал его, сидел за соседней партой, собирал его школьные принадлежности, всячески помогал», - сказала педагог.

Учительница отметила, что Рудакова воспитывали в дружной семье. После болезни отца он всегда помогал матери.

Один из знакомых военнослужащего Александр признался, что его поразила сила духа бойца.

«Его мобилизовали через несколько месяцев после завершения срочной службы. Он отправился в зону СВО, не стал прятаться. Примерно с июля перестал выходить на связь, его считали пропавшим без вести», - добавил мужчина.

В одном из подвалов в Марьинке российские военные обнаружили послание бойца , который попросил позаботиться о его родных. Кирпич с надписью извлекут из стены и сделают из него памятный знак, писал RT.