Учителей и школьников пригласили поучаствовать в конкурсе стикеров #МойСферум

Конкурс стартовал 10 апреля. В нем пять номинаций - «Креативный художник», «Творческий дошкольник», «Вдохновляющий педагог», «Настоящий выдумщик» и «Самые активные».

Лучшие стикеры и цифровые награды станут доступны пользователям сервиса с 1 сентября. Что касается наград, то они используются для более яркого общения в учебном профиле «Сферума» в VK-мессенджере.

С этого года в конкурсе смогут участвовать не только школьники и учащиеся колледжей, но также педагоги, дошкольники и даже команды учебных заведений. Им необходимо будет предоставить эскизы, из которых будут выбраны лучшие. Последними уже займутся профессиональные художники, которые и отрисуют стикеры и награды.

Лучшие авторские стикерпаки выберут в номинации «Креативный художник», цифровые награды - в «Настоящем выдумщике».

Маленькие участники также смогут нарисовать стикеры и персонажи для представления в своей возрастной номинации, а учителя смогут поделиться своими идеями для стикеров, помогающих общению с детьми и родителями. Командам придется побороться за победу, так как «самыми активными» признают тех, кто предложит больше других идей для стикеров.

Итоги конкурса будут известны 17 июня, причем в каждой номинации выберут 10 победителей, которые получат подарки.

Ранее платформа пригласила учителей и учащихся принять участие во Всероссийской олимпиаде «Лица Сферума - 2024».