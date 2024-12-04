Ученый РАН указал на особенности упавшего в Якутии астероида

По его словам, земные телескопы наблюдают слишком маленькую часть неба, поэтому то, что этот астероид поймали, является для ученых огромной удачей.

«Время и траекторию падения рассчитали уже позже, но это высокий успех, большое достижение. Астероид COWEPC5 был не опасен из-за небольшого размера. Поэтому шанс на нахождение его следов в кратере очень невелики. При входе в атмосферу скорость небесного тела составила около 15–16 км/с», - сказал Гроховский.

Астероид прошел в небе над Якутией 3 декабря. Небесное тело оказалось слишком маленьким, а большая часть его сгорела в земной атмосфере.