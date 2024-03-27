Ученым рассказали о возможности получить социальную ипотеку
Ученые могут получить социальную ипотеку с выгодной ставкой за уникальные открытия. Об этом ведущей «360» Юлии Минаковской рассказал научный сотрудник лаборатории клеточной инженерии Л. К. Эрнста Алан Джагаев.
«Социальную ипотеку с выгодной ставкой можно получить за уникальные открытия. Так, например, подмосковный ученый разработал ген, который при введении в зародыш птицы способствует быстрому росту птенца», - сказал он.
Ученый отметил, что это достижение в будущем приведет к отказу от антибиотиков, которые применяют для активного набора массы пернатых.
Ранее стало известно о медсестре из Щелкова Эмилии Федоровой, которая приобрела квартиру благодаря программе «Социальная ипотека». В Московской области ее проводят с 2016 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.
Также молодой ученый из Дубны Иван Соколов получил сертификат на льготную ипотеку и купил квартиру в новом доме.