Ученые заявили об угрозе эпидемии слепоты для 50% населения Земли

Как отметили специалисты, речь идет о росте слепоты среди людей из разных стран. По их данным, больше всего это коснется жителей Азии. К 2050 году зрение испортится у каждого второго человека.

Ученые выяснили, что причиной такого сценария стал технический прогресс. Люди начали чаще пользоваться смартфонами, компьютерами и разными гаджетами. Это также касается детей, для которых излучение от экранов особенно опасно.

Исследователи уже отметили рост оптического дефекта в государствах Юго-Восточной Азии. По их прогнозам, скоро такая проблема распространится на весь мир. Если в 2016 году от близорукости страдали 1,4 миллиарда человек, то к 2050 она будет у 4,76 миллиарда.

Чтобы избежать печального исхода, нужно каждый день уделять время спортивным упражнениям. Еще специалисты посоветовали побольше времени проводить на свежем воздухе.

Физические нагрузки положительно влияют не только на зрение, но и на продолжительность жизни. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Он призвал отказаться от вредных привычек в пользу долголетия.

Новая эпидемия может ослепить 50% населения. Об этом сообщило издание El Pais , со ссылкой на ученых.