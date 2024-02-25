25 февраля 2024, 06:04

Ученые выяснили, зачем кошкам залысины перед ушами

Freepik
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Американские ученые из Университета Пердью узнали, зачем кошкам и некоторым их диками сородичам нужны залысины перед ушами. Об этом сообщил LiveScience.

Как отметила зоолог Джудит Стелла, до этого исследователи не знали точного ответа, почему у усатых питомцев рядом с ушами растет меньше шерсти. Особенно это касается африканских диких кошек.

Теперь ученые выдвинули теорию этого явления. Залысины перед ушами позволяют мелким кошкам улавливать ультразвуковые сигналы, исходящие от мышей и прочих грызунов, которые часто становятся их целью. Открытые участки в этом месте помогают кошкам лучше слышать и охотиться.

Ранее французские ученые узнали, как привлечь внимание незнакомой кошки. Для этого следует использовать не только голосовые, но и визуальные сигналы. Например, жестикулировать руками.

Коты Ученые Животные
25 февраля 2024, 05:14
Двухметровая акула родила у берегов Курильских островов
Unsplash
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Двухметровая сельдевая акула родила у берегов Курильских островов. Хищника обнаружили случайно и сообщили в заповедник «Курильский». Замдиректора по научной работе Елена Линник выехала в Серноводск на место происшествия, об этом она написала в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы сообщили, что акула находится на побережье Тофицкого рейда, именно там сотрудники заповедника нашли тушу. Специалисты взяли пробы зубов и кожи, замерили хищника, его длина составила более двух метров.

«Предварительно в сообщении было, что она вчера уже на берегу родила акулят, но мы, к сожалению, никого не нашли, возможно их смыло», - сообщила Линник.

В Черном море у берегов Крыма обнаружили «чужака» - морскую рыбу из семейства каменных окуней - групера. Эти хищники опасны тем, что могут подъесть кормовую базу местной рыбы.

Крым Курильские острова
24 февраля 2024, 13:17
«Ушла целая эпоха». Адвокат Аграновский выразил соболезнования родным умершего Лебедева
Пресс-служба Кремля
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После смерти председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева ушла целая эпоха. Под его руководством все работало как часы, рассказал «360» директор московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский.

Часть постсоветской России «Первое, что лежит на поверхности, это фраза: „Ушла целая эпоха“. Потому что, действительно, Вячеслав Михайлович - это огромная часть постсоветской России. <…> После разрухи 90-х годов надо было все приводить в чувство, в том числе и судебную систему. И здесь заслуга Вячеслава Михайловича - ключевая», - рассказал адвокат.

Если посмотреть на здания российских судов, то сейчас они чистые и технологически оборудованные. Все это - концепция и деятельность председателя Верховного суда, подчеркнул правозащитник. Он поделился, что ему приходилось достаточно часто участвовать в заседаниях Президиума Верховного суда.

«Вообще для адвоката это довольно редкая процедура: наблюдать работу и Вячеслава Михайловича лично, как председателя, как судьи, в конце концов, и Президиума Верховного суда. И я всегда отмечал, что все было организовано очень хорошо, вежливо. Все работало как часы, с уважением ко всем участникам процесса, в том числе и к адвокатам, и к нашим подзащитным. В общем, у меня остались от работы с ним самые лучшие впечатления», - вспомнил Аграновский.

Высокая планка Адвокат добавил, что у него было много публичных известных дел, и он часто сталкивался с Верховным судом. У правозащитника остались документы, подписанные Лебедевым.

«Мои соболезнования его родным, близким и его коллегам. И, я думаю, что, конечно, ему найдут замену, но это будет сделать не так просто, потому что планка была поднята очень высоко, и долгие годы держалась вот на этом высоком уровне», - заключил Аграновский.

Председатель Верховного суда Лебедев скончался 24 февраля на 81-м году жизни. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким покойного.

Суд Адвокаты Россия
24 февраля 2024, 13:01
Настоящий патриот. Матвиенко выразила соболезнования родным Лебедева
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. Ее обращение опубликовали в пресс-службе Софеда.

«Это был человек высочайшего профессионального уровня», - сказала Матвиенко.

Она добавила, что Лебедев глубоко понимал суть правосудия, он внес неоценимый вклад в реформирование права. Кроме того, Вячеслав Михайлович был настоящим патриотом Родины и авторитетом для юристов. Его глубоко уважали все, кому довелось с ним поработать.

«Уверена, что долгую и добрую память о Вячеславе Михайловиче сохранят многие поколения отечественных юристов», - заключила председатель Софеда.

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев умер на 81-м году жизни. Причина его смерти пока не раскрыта, но известно, что он лежал в больнице.

Депутат Госдумы Юрий Синельщиков в интервью «360» рассказал, что благодаря Лебедеву принимались нововведения в Верховном суде. Он также выразил слова сочувствия по поводу смерти председателя.

Суд Больницы Депутаты Валентина Матвиенко
24 февраля 2024, 12:53
«Трудно словами описать». Депутат оценил вклад покойного главы Верховного суда Лебедева
Пресс-служба Кремля
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Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев внес большой вклад в развитие российского законодательства. Об этом «360» рассказал депутат, первый зампред комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков.

«Вклад такой, что трудно словами описать. <…> Он начинал в Москве. Я чуть-чуть помню его. Я же в Москве тоже работал в прокуратуре. Немножечко помню его тут начинания. Но на должности председателя Верховного суда, конечно, все преобразования, все нововведения, все революции <…> через него идут и благодаря ему», - отметил парламентарий.

Он напомнил, что Госдума принимает большое количество законопроектов по инициативе Верховного суда.

«Должен сказать, что из всех инициаторов законопроекты Верховного суда самые качественные. Они превосходят всех других. Это совершенно точно. Не будут называть уже других, чтобы не обижались они, но они совершенно точно превосходят всех», - добавил Синельщиков.

Он также выразил слова сочувствия по поводу смерти Лебедева.

«Очень жаль. Очень жаль, что так случилось», - сказал депутат.

Председатель Верховного суда скончался 24 февраля в Москве. Лебедеву было 80 лет. Несколько дней перед смертью он лежал в больнице.

Суд Депутаты Москва

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