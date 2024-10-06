Ученые выяснили, в каком регионе России повышены риски от изменения климата

Один из способов избавиться от переедания — это исключить вредные продукты из рациона и отказаться от усилителей вкуса. Об этом заявил врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов в беседе с сайтом kp.ru.

Один из способов избавиться от переедания - это исключить вредные продукты из рациона и отказаться от усилителей вкуса. Об этом заявил врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов в беседе с сайтом kp.ru.

«То есть понять и принять, что вкусненько поесть будет хотеться всегда, и беспощадно разгрузить кухню и холодильник! Вот так берем и выкидываем сладости, мучное, жирное, полуфабрикаты», - заявил эксперт.

Он отметил, что этот способ эффективен из-за труднодоступности вредных продуктов в случае, когда появится желание съесть чего-нибудь «вкусненького». Если желаемой еды нет в холодильнике, то за ней придется идти в магазин.

На улице эмоции уже не будут так сильно давить, человек хорошо подумает, нужна ли ему очередная сладкая газировка или жирный гамбургер. Также некоторые люди не захотят лишний раз выходить из дома в холодную или жаркую погоду.

Еще диетолог посоветовал больше двигаться, заменить вредную привычку на полезную. Например, вместо частых перекусов делать физические упражнения. Регулярный спорт стимулирует гормоны радости - эндорфины и дофамин.

Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала людям за 50 есть больше рыбы , морепродуктов и кисломолочной продукции. По ее словам, это способствует омоложению организма.