06 октября 2024, 05:19

Ученые выяснили, в каком регионе России повышены риски от изменения климата

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Южные субъекты РФ относятся к региону с повышенным риском для здоровья людей и сельского хозяйства от потепления климата. Об этом сообщил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин в беседе с РИА «Новости».

«Это явление закономерное, Институт глобального климата и экологии это исследовал, и поэтому отнес юг европейской части России к одному из четырех регионов риска», - заявил Кокорин.

Он объяснил, что на юге России повышены риски для здоровья местных жителей, а также для сельского хозяйства, потому что там чаще наступают волны засухи и слишком жаркая погода.

В 2022 году глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, в каком российском регионе самый грязный воздух. Первую строчку антирейтинга занял Красноярский край. Причиной плохой экологии стали выбросы предприятий в Норильске. Общий объем выбросов в атмосферу там - 1,8 миллиона тонн в год.

Природа Сельское хозяйство Ученые Россия Погода Климат Экология Красноярский край
06 октября 2024, 02:06
Врач назвал два эффективных способа, которые спасут от переедания
Freepik
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Один из способов избавиться от переедания — это исключить вредные продукты из рациона и отказаться от усилителей вкуса. Об этом заявил врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов в беседе с сайтом kp.ru.

Один из способов избавиться от переедания - это исключить вредные продукты из рациона и отказаться от усилителей вкуса. Об этом заявил врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов в беседе с сайтом kp.ru.

«То есть понять и принять, что вкусненько поесть будет хотеться всегда, и беспощадно разгрузить кухню и холодильник! Вот так берем и выкидываем сладости, мучное, жирное, полуфабрикаты», - заявил эксперт.

Он отметил, что этот способ эффективен из-за труднодоступности вредных продуктов в случае, когда появится желание съесть чего-нибудь «вкусненького». Если желаемой еды нет в холодильнике, то за ней придется идти в магазин.

На улице эмоции уже не будут так сильно давить, человек хорошо подумает, нужна ли ему очередная сладкая газировка или жирный гамбургер. Также некоторые люди не захотят лишний раз выходить из дома в холодную или жаркую погоду.

Еще диетолог посоветовал больше двигаться, заменить вредную привычку на полезную. Например, вместо частых перекусов делать физические упражнения. Регулярный спорт стимулирует гормоны радости - эндорфины и дофамин.

Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала людям за 50 есть больше рыбы , морепродуктов и кисломолочной продукции. По ее словам, это способствует омоложению организма.

Еда Погода Продукты
06 октября 2024, 00:45
Стало известно имя «Мисс Россия — 2024»
РИА «Новости»
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Победительницей конкурса красоты «Мисс Россия — 2024» стала 18-летняя Валентина Алексеева, родом из Чувашии. Это следует из трансляции, которую вели на официальном сайте состязания.

Победительницей конкурса красоты «Мисс Россия - 2024» стала 18-летняя Валентина Алексеева, родом из Чувашии. Это следует из трансляции, которую вели на официальном сайте состязания.

«Итак, новая „Мисс Россия - 2024“ - Валентина Алексеева», - объявила имя победительницы обладательница титула 2023 года Маргарита Голубева.

Алексеевой вручили победный приз - один миллион рублей. Теперь девушка сможет отправиться на конкурсы «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Финал состязания пройдет в ноябре в Мексике.

Национальный конкурс «Мисс Россия» проводят каждый год. Отборочные туры проходят во всех уголках страны. Участниками могут стать незамужние россиянки от 18 до 23 лет.

Ранее, в июле, на конкурсе красоты и талантов «Мисс Москва - 2024» разразился скандал. Корону по ошибке вручили другой финалистке.

Россия Чувашия Красота конкурсы Москва 2023
05 октября 2024, 17:58
Кадырова наградили знаком «Почетный строитель России»
Global Look Press
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Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову знак «Почетный строитель России».  Об этом сообщило РИА «Новости».

Церемония награждения состоялась во время открытия жилого комплекса в Грозном. Ведущий мероприятия отметил, что Кадырова наградили за его профессионализм, трудолюбие и заслуги в области строительства.

Ранее в Чечне наградили сына Кадырова - Адама. Он вошел в историю как самый молодой начальник службы безопасности субъекта РФ и попал в Книгу рекордов России. На турнире по смешанным единоборствам в Грозном Кадырову-младшему вручили медаль за популяризацию Книги рекордов. Сын главы Чечни пообещал, что не будет останавливаться на достигнутом.

Чечня Строительство Рамзан Кадыров
05 октября 2024, 17:12
Татьяна Ким показала свидетельство о смене имени
РИА «Новости»
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Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким официально поменяла фамилию на девичью. Документ о смене имени она опубликовала в своем Telegram-канале.

В свидетельстве отметили, что в замужестве предпринимательница носила фамилию Бакальчук.

«Ким - теперь и официально», - написала основательница Wildberries.

Ранее она переименовала аккаунт в своем Telegram-канале. На это решение ее сподвигла перестрелка у офиса маркетплейса в Москве, куда вместе с нападавшими пытался проникнуть ее супруг Владислав Бакальчук. В результате жертвами нападения стали двое охранников.

Суд арестовал 13 фигурантов уголовного дела. Их обвиняют в совершении пяти преступлений, за три из которых они могут получить наказание в виде пожизненного заключения. По данным судебных документов, нападавшие в присутствии полиции осознанно пошли против общественной безопасности. По версии следствия, это указывает на отсутствие контроля за поведением и склонность к совершению преступлений.

Татьяна Бакальчук Стрельба у офиса Wildberries

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