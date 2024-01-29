29 января 2024, 02:49

Ученые выяснили, как регулярный секс влияет на женский организм

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Ученые Техасского университета в Остине (США) выяснили, как влияет интимная близость на гормональный фон и женское здоровье. Об исследовании рассказал сайт mk.ru.

В материале отметили, что специалисты на протяжении долгого времени измеряли показатель женского гормона эстрогена у трех группы девушек: которые регулярно занимались сексом, тех, кто периодически вступал в половой контакт, и третья категория - воздерживающиеся от интима дамы.

Психологическое и физическое состояние девушек сильно зависит от уровня эстрогена, на котором существенно отражаются сексуальные отношения. После полового акта у женщин повышается этот гормон, а также вырабатываются дофамин и серотонин.

«Проблема заключается в том, что эпизодический секс, который случается нерегулярно и сопровождается сменой партнеров, вызывает сильный скачок уровня гормонов, который затем, в отсутствии продолжения, так же резко снижается», - заявил сексолог и психолог Олег Шевченко в беседе с изданием после ознакомления с работой техасских ученых.

Специалисты выяснили, что женщинам следует вовсе отказаться от секса, чем заниматься им нерегулярно. В первом случае уровень эстрогена понизится, но это будет менее вредно, чем его перепады.

Ранее специалисты Массачусетского университета установили идеальную разницу в возрасте для секс-партнеров. Исходя из данных исследования, мужчинам нужно искать партнершу на 10 лет старше.

Женщины Ученые Секс
29 января 2024, 03:32
Россиянам рассказали, как обнаружить прослушку на смартфоне
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Признаком наличия прослушивающего приложения на смартфоне является перегрев устройства. Об этом заявил преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, чтобы выявить подобные программы, для начала следует оценить очевидные отклонения: спонтанные выключения и включения, сбои, скорость разрядки аккумулятора, перегрев телефона и так далее. Все это может указывать на шпионские примочки, встроенные в сотовый.

Потом нужно проверить устройство на вредоносные приложения. В этом помогут антивирусные программы или специальные USSD-команды.

«Для разных типов устройств действуют разные команды - их легко найти в Интернете», - сказал Шутов.

Если в телефоне окажутся сомнительные программы, их нужно сразу удалить. Еще поможет сброс настроек телефона до заводских.

Однако эти способы подойдут для выявления непрофессионального шпионажа. Программы высокого уровня пользователи могут не найти самостоятельно.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов заявил, что право на прослушивание телефонных разговоров имеют сотрудники силовых структур. Они могут запросить записи в случае оперативно-разыскных мероприятий.

Шпионаж Интернет Смартфоны
29 января 2024, 00:04
«Соседушки наши». Симоньян напомнила о чудовищной роли Финляндии в блокаде Ленинграда
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Финляндия сыграла чудовищную роль в блокаде Ленинграда. Об этом напомнила журналистка, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире «России 1».

Санкт-Петербург накануне отметил 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

«Никто не помнит, какую чудовищную роль в этом преступлении (блокаде Ленинграда - прим. ред.) сыграли финны - соседушки наши», - сказала журналистка.

Именно они перекрыли «горло» городу и миллионам оказавшихся там людей в годы Великой Отечественной войны. Симоньян также напомнила о намерении Адольфа Гитлера не оставить в живых ни одного человека и все разрушить. Эту идею поддержали финны-варвары, добавила журналистка.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась почти 900 дней. «Дорога жизни», по которой доставляли продовольствие в город, прошла по льду Ладожского озера. Блокаду прорвали 18 января 1943 года, но до ее полного снятия ленинградцам пришлось ждать еще целый год.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко накануне поучаствовали в церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР , ставших жертвами нацистского геноцида.

Санкт-Петербург Финляндия Россия Блокада Ленинграда
28 января 2024, 23:26
Симоньян предложила вернуть ясли времен СССР
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала вернуть ясли времен СССР для решения проблем с демографией. Свою идею она высказала на телеканале «Россия 1».

Журналистка напомнила, что в советские годы родители могли отдавать детей в ясли с двухнедельного возраста, тогда как в детсад малышей принимают с трех лет. В современном обществе не каждая женщина готова вычеркнуть из карьеры несколько лет, чтобы родить ребенка.

«Дорогие мужчины, принимающие решения в стране, законодатели и прочие. Если вы хотите, чтобы мы рожали <…> дайте женщинам ясли, дайте женщинам возможность родить и вернуться в свою обычную жизнь», - заявила Симоньян.

Он добавила, что государству следует задуматься над тем, чтобы мотивировать население не только решением материальных проблем, но и вопросов времени. Не у каждого родителя есть возможность нанять няню или оставить ребенка под присмотром родственников.

В сентябре 2023 года президент Владимир Путин заявил, что благодаря строительству детсадов в России на 99% обеспечили доступность дошкольного образования. Призвание РФ - оставаться примером по созданию условий детского образования.

Дети СССР Женщины Россия
28 января 2024, 19:53
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с «письмами от налоговой»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Мошенники начали рассылать письма под видом Федеральной налоговой службы о выявлении подозрительных транзакций. Об этом предупредила ФНС в Telegram-канале.

По данным ведомства, злоумышленники требуют кассовые чеки, накладные, счета-фактуры, акты приема-передачи, товаросопроводительные бумаги и авансовые отчеты. В ФНС сообщили, что сотрудники не делают рассылку подобных писем и не совершают звонков с просьбой оплатить налоги онлайн.

Все сведения о налогах и способах их оплаты можно увидеть в своем личном кабинете. На почту приходят лишь автоматические уведомления, которые не содержат конфиденциальных данных.

Житель Москвы ранее стал жертвой мошенников. Мужчина потерял 15,4 миллиона рублей, «задекларировав» все накопления.

Налоги Мошенничество

Новости по теме