13 января 2024, 00:10

Ученые выяснили, что нагрев мирового океана привел к аномалиям по всему миру

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Многие аномальные природные явления произошли из-за температуры мирового океана, которая в прошлом году достигла максимального показателя за всю историю наблюдений. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на новое исследование в журнале Advances in Atmocultural Sciences.

В материале сказано, что ученые пользовались данными, собранными со всех морей и океанов планеты. Они определили показатель тепла в первых 2000 метрах поверхности.

Главными причинами нагревания воды в океане стали большие выбросы углекислого газа в атмосферу и природное явление Эль-Ниньо, при котором экваториальная часть океана становится теплее примерно на три градуса. В итоге средний показатель температуры оказался на 0,1 градуса выше, чем в 2022 году.

Еще в августе 2023 года в климатической службе Copernicus заявили, что средняя температура поверхности океана выросла до максимальных значений - 20,96 градуса. Этот показатель побил все рекорды за историю наблюдений. До этого самый теплый результат был в 2016 году - 20,95 градуса.

Мировой океан считают самым очевидным индикатором глобального потепления. Именно он поглощает 90% тепла, накопленного в земной системе. Наблюдения ученых показали, что вода последние 10 лет нагревалась сильнее. Из-за жары поднялся уровень стратификации в океане, что сократило количество кислорода в воде и негативно отразилось на морских существах.

В отчете консорциума Global Water Monitor написано, что ряд самых тяжелых природных катаклизмов в 2023 году произошел из-за сильных циклонов, которые принесли ливни в Ливию, Грецию, Новую Зеландию и Австралию. Этому посодействовало повышение морской температуры. Специалисты прогнозируют увеличение числа подобных событий в будущем.

Ранее ученые предсказали, что наступивший 2024 год будет самым жарким в истории. Глобальная температура в 2023-м превысила средний показатель на 1,4 градуса. В этом году ее значение может увеличиться на 1,5 градуса.

Исследования Ученые История
13 января 2024, 00:08
Умер звезда «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия»
Unsplash
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Актер кино и театра Сергей Гавлич, известный широкому зрителю по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», умер в возрасте 74 лет. Приближенный к семье актера пользователь портала Kino-teatr.ru сообщил, что он долго боролся с болезнью.

Впервые о проблемах Гавлича со здоровьем стало известно несколько лет назад: актеру пришлось уехать из Петербурга, где он регулярно играл в театре. В последнюю неделю артист не мог есть и пить.

Гавличу доставались эпизодические, но яркие роли в популярных сериалах: он исполнил тренера по боксу Михалыча в «Ментовских войнах» и следователя прокуратуры Выборга в «Тайнах следствия». В «Улицах разбитых фонарей» он появился дважды, в последний раз взяв на себя образ Петра Ивановича.

Театралам Петербурга он запомнился многолетней работой в Молодежном театре на Фонтанке. Гавлич участвовал в таких постановках, как «Дни Турбиных», «Гроза», «Дон Кихот» и «Зимняя сказка». В 2008 году он удостоился звания заслуженного артиста Российской Федерации.

Накануне стало известно о смерти народного артиста СССР Юрия Соломина.

Сериалы Кино Фильмы Театры Актеры
12 января 2024, 23:07
Торжество по случаю Дня работника прокуратуры состоялось в Подмосковье
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В прокуратуре Московской области состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню работника прокуратуры России. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

«Сегодня, 12 января 2024 года, в прокуратуре Московской области состоялось торжественное заседание, посвященное 302-летию российской прокуратуры», - отметили пресс-службе.

Участниками мероприятия стали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, вице-губернатор региона Роман Каратаев, ветераны и пенсионеры прокуратуры, а также работники аппарата регионального ведомства и территориальных прокуратур.

Заседание открыли гимном России, видеопоздравлениями президента Владимира Путина и генпрокурора Игоря Краснова. Сергей Забатурин, прокурор Московской области, поздравил присутствующих с профессиональным праздником. Он выразил особую признательность ветеранам и пенсионерам, которые посвятили жизнь служению закону и Отечеству, а также принимали активное участие в воспитании молодых кадров.

Во время открытия торжественного заседания по случаю 302-й годовщины российской прокуратуры Краснов заявил о необходимости серьезных надзорных мер при проведении избирательной кампании в стране.

Прокуратура РФ Россия Игорь Краснов
12 января 2024, 20:57
Дочь поэта Рубинштейна опровергла заявления о его смерти
РИА «Новости»
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Дочь поэта Льва Рубинштейна опровергла заявления о его смерти. Она заявила телеканалу РЕН ТВ, что он продолжает бороться за жизнь.

Дочь поэта Льва Рубинштейна опровергла заявления о его смерти. Она заявила телеканалу РЕН ТВ , что он продолжает бороться за жизнь.

Женщина подчеркнула, что 76-летний поэт остается в реанимации, где за ним следят врачи. Она заявила, что слухи о его смерти исходят от непонятных источников, которые не связаны с лечащим врачом или семьей Рубинштейна.

«Всяким слухам советую вам не верить», - подчеркнула она.

Ранее о смерти Рубинштейна заявила журналистка Виктория Ивлева.

Поэта на скорости сбила машина 8 января: его доставили в больницу, где врачи диагностировали у него гематому головного мозга, множественные ушибы и переломы. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. По информации Telegram-канала «112», Рубинштейн находился в коме, медикам пришлось подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких.

Врачи Литература
12 января 2024, 20:55
Полиция начала проверку после эротического новогоднего концерта на Кубани
РИА «Новости»
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Полиция Краснодарского края начала проверку после эротического новогоднего концерта, на котором присутствовали дети. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном ГУ МВД.

«Материал зарегистрирован в дежурной части ОМВД России по Щербиновскому району, проводится проверка», - рассказали в ведомстве.

В администрации села Шабельское уточнили, что мероприятие прошло в местном доме культуры 31 декабря. В афише при этом указали возрастной ценз «18 ». Однако зрители все равно пришли с детьми.

Представители Шабельского СДК сообщили, что после непристойного концерта вынужденно уволились глава сельского поселения Михаил Игнатенко и все руководство культурного учреждения. В социальных сетях распространилось видео с концерта, на котором запечатлели непристойные сценки и полуголых актеров. Это и привело к массовым отставкам среди руководства.

Концерты Полиция Актеры

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