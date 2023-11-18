18 ноября 2023, 05:58

Ученые выяснили, что мужчины испытывают меньше боли, когда их лечит женщина

Freepik
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Пациенты-мужчины испытывают менее сильную боль, если лечащим врачом является женщина. Это выяснили специалисты из Лундского университета в Швеции, результаты их исследований опубликовали в Lund University Research Portal.

Ученые хотели установить связь между интенсивностью боли и осознанием, кто именно ее причиняет. Для этого исследователи провели эксперимент с мужчинами. Здоровым испытуемым стимулировали стопы лазерными сигналами. Потенциальные «врачи» общались с участниками одинаково и были одеты в идентичные белые халаты.

Результаты эксперимента показали, что мужчины, которых «лечили» женщины, чувствовали боль не так сильно как те, кому достались доктора мужского пола.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что мужчины чаще женщин переносят коронавирус в тяжелой форме. Также он отметил, что от тяжелых форм болезни в основном страдают пациенты старше 60 лет.

Врачи Женщины Мужчины
17 ноября 2023, 22:13
Минюст России внес в список иноагентов Яну Троянову и The Moscow Times
РИА «Новости»
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Российский Минюст обновил список иностранных агентов. Информацию об этом разместили на сайте ведомства.

В перечень попали журналисты Илья Бер и Марат Никандров, координатор «Ночлежки» Григорий Свердлин, политолог Александр Морозов, актриса Яна Троянова, издание The Moscow Times, и компания Hidemy.network Ltd.

Помимо этого министерство включило в список иноагентов ООО «Команда против пыток», учрежденное организацией «Комитет против пыток/Команда против пыток».

Ранее ведомство внесло в список иноагентов псковского политика Алексея Малова* и журналиста Сергея Колдобского*. Последний, по версии Минюста РФ, осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа российской стороны, и принимал участие в создании материалов иностранных агентов.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Россия Иноагенты
17 ноября 2023, 19:17
Правительство отменило временный запрет на экспорт бензина
Pxhere
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Правительство России с 17 ноября снимет временный запрет на экспорт бензина. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

Запрет на экспорт бензина отменят, чтобы не допустить разгрузки НПЗ и обеспечения высоких уровней производства топлива.

«С начала запрета экспорта биржевые оптовые цены на автомобильный бензин существенно снизились. Запасы автомобильного бензина составляют около двух миллионов тонн», - передали в министерстве.

В ведомстве добавили, что зимой традиционно на бензин не такой высокий спрос, а цикл ремонтов на НПЗ завершается. Правительство продолжит мониторинг.

Правительство РФ с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Затем ограничения сняли на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок страны не менее 50%.

Ранее зампред правительства Александр Новак заявил, что на АЗС запретят продавать только премиальное топливо. Он уже поручил подготовить соответствующие поправки.

Бензин Машины
17 ноября 2023, 18:14
«Расистская, неоколониальная». Путин — о политике «отмены России»
pxhere.com
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Политика «отмены России» со стороны Запада носит расистский характер. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе IХ Международного форума объединенных культур.

Он подчеркнул, что в основе русской культуры лежат подлинная свобода, милосердие, духовность и любовь к человеку.

«Политика „отмены России“ сама по себе, по сути своей, антикультурна, неоколониальна, расистска», - заявил глава государства.

По его словам, с «отменой России», как и с санкциями против страны, у авторов этих идей «с самого начала не заладилось».

Также Путин указал на попытки в мире исказить историю с помощью «фальшивок» в кино и литературе. Большинство людей черпают знанию о прошлом из книг, музыки, театра и живописи, но подлинное искусство мешает тем, кто занимается фальсификацией истории, подчеркнул глава государства.

Международный форум объединенных культур проходит 17 ноября. В начале мероприятия Путин поприветствовал участников и напомнил о тысячелетней истории России с ее культурным разнообразием.

Запад История Владимир Путин
17 ноября 2023, 17:54
Путин заявил о попытках исказить историю «фальшивками» в кино и литературе
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин указал на попытки в мире исказить историю путем «фальшивок» в кино и литературе. Такое заявление глава государства сделал на форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

Путин поприветствовал участников мероприятия. Он подчеркнул, что опыт тысячелетней истории России убедительно свидетельствует о том, что культурное разнообразие - это величайшее благо. Большинство людей черпают знанию о прошлом из книг, музыки, театра и живописи. Подлинное искусство мешает тем, кто занимается фальсификацией истории.

«Поэтому лжецы и фабрикуют фальшивки - и в кино, и в публицистике, и в литературе», - отметил Путин.

Ранее российский лидер поручил реализовать историко-культурный проект «Музей памяти» на месте бывших исправительно-трудовых лагерей в Магаданской области. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрят определенную сумму средств.

В начале ноября Путин подписал указ о создании Национального центра исторической памяти при президенте России. Главой учреждения назначат декана факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ Елену Малышеву.

История Владимир Путин

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