Ученые выяснили, что мужчины испытывают меньше боли, когда их лечит женщина

Ученые хотели установить связь между интенсивностью боли и осознанием, кто именно ее причиняет. Для этого исследователи провели эксперимент с мужчинами. Здоровым испытуемым стимулировали стопы лазерными сигналами. Потенциальные «врачи» общались с участниками одинаково и были одеты в идентичные белые халаты.

Результаты эксперимента показали, что мужчины, которых «лечили» женщины, чувствовали боль не так сильно как те, кому достались доктора мужского пола.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что мужчины чаще женщин переносят коронавирус в тяжелой форме. Также он отметил, что от тяжелых форм болезни в основном страдают пациенты старше 60 лет.