14 января 2024, 01:40

Ученые установили идеальную разницу возраста для секс-партнеров

Unsplash
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Мужчинам следует искать идеального партнера для секса среди более возрастных женщин. Необычную тенденцию установили специалисты Массачусетского университета, сообщил «Московский комсомолец».

Ученые отметили, что чаще всего в паре старшим партнером оказывается именно представитель мужского пола, однако это противоречит тенденциям гормональной активности. Американцы подчеркнули, что возрастные мужчины уже не испытывают такого влечения к сексу и зачастую не могут удовлетворить своих партнерш.

По мнению специалистов, находящимся на пике сексуальной активности юношам следует искать женщин в возрасте от 30 до 35 лет. В таком случае уровень желания двух партнеров будет похожим.

Ученые подчеркнули, что случай каждой пары уникален, однако результаты глобального исследования демонстрируют, что идеальных условий удается достичь, если возраст женщины превышает мужской на 10 или более.

Ранее врач-сексолог Андрей Булах посоветовал парам снизить уровень рабочей нагрузки , чтобы вновь обрести счастье в постели.

Исследования Отношения Женщины Мужчины Секс
14 января 2024, 00:18
Дагестанских майнеров призвали отключить «фермы» в морозы из-за перегрузки сети
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Владельцев майнинг-ферм в Дагестане попросили отключить оборудование для добычи криптовалюты на время холодов, так как оно перегружает сеть и провоцирует нарушения. С таким требованием выступила компания «Дагэнерго» (филиал «Россети Северный Кавказ»).

«Уважаемые владельцы майнинговых ферм, расположенных на территории Республики Дагестан! Убедительно просим вас на период холодов подумать о своих близких, соседях, о таких же дагестанцах», - призвали представители компании.

Особенно сложная ситуация сложилась в нескольких районах Махачкалы. По динамике загрузки, которая резко возрастает в короткие отрезки времени, в «Дагэнерго» сделали вывод, что нагрузку спровоцировали именно майнинговые фермы.

Заместитель главы Минфина Алексей Моисеев в ноябре 2023 года сообщил, что в РФ предложили передать регулирование криптовалют под контроль Федеральной налоговой службы. На рассмотрение в Госдуму внесли три законопроекта, каждый из которых касался этого вопроса.

Дагестан Криптовалюты
13 января 2024, 23:31
Оптовые цены на мясо существенно снизились в России
Unsplash
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Оптовые цены на свинину и курятину существенно снизились в России за последние два месяца. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Национальную мясную ассоциацию.

По данным организации, стоимость продукции упала на 25%. Сейчас свиную тушку можно купить из расчета 116 рублей за килограмм, а тушку бройлера - за 155 рублей за килограмм.

«Как и прогнозировали отраслевые эксперты, после взлета цен на основные виды мяса в сезон высокого спроса, который, правда, несколько затянулся, но все равно закончился, цены производителей свинины и бройлера активно снижаются», - подчеркнул глава ассоциации Сергей Юшин.

По его словам, цена на свиной окорок вовсе обвалилась на 30%. Но пока этот товар на 14% дороже, чем год назад. Куриные бедра подешевели на 40% с начала ноября, а крылья - на 45%.В заключение Юшин предостерег импортеров от активных поставок мяса из-за рубежа, поскольку ситуация может измениться.

Росстат в свою очередь сообщил о росте цен на потребительские товары в 2023 году. Больше всего увеличилась стоимость яиц. По сравнению с прошлым годом продукт подорожал на 61%.

Питание Россия Продукты
13 января 2024, 21:19
Около 2,5 миллиарда рублей выделят на ремонт зданий на Невском проспекте
Unsplash
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Власти Санкт-Петербурга выделят дополнительные 2,5 миллиарда рублей на реализацию программы «Невский проспект» по ремонту фасадов зданий улицы, сообщил губернатор города Александр Беглов. Его заявление опубликовала пресс-служба городской администрации.

Масштабная реконструкция состоится в честь 80-летия возвращения проспекту исторического названия: в первые годы советской власти он носил название Проспект 25 Октября. Ремонтные работы продлятся три года, всего планируется восстановить 72 фасада и 62 крыши.

Беглов заявил, что в первую очередь пройдет реконструкция фасадов на Старо-Невском участке проспекта, который находится между Александро-Невской лаврой и площадью Восстания - на нем располагается более 40 фасадов, нуждающихся в ремонте. Губернатор подчеркнул, что при необходимости работы в нескольких домах синхронизируют.

В декабре на реконструкцию закрылся Центральный парк Лобни. В нем появятся зона для мероприятий, новая танцевальная площадка с амфитеатром, скейт-парк, смотровая площадка и детская зона.

Санкт-Петербург Ремонтные работы
13 января 2024, 20:14
Борьба с иноагентами все больше похожа на экзорцизм
Unsplash
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Блогера-бодибилдера Александра Шпака объявили в розыск. Ютубер сбежал в Турцию и принялся из-за рубежа оскорблять военнослужащих России, критиковать спецоперацию и высмеивать раненых и пленных бойцов. Писатель Платон Беседин в колонке для «360» сравнил бегства фриков из страны с изгнанием бесов, после которого легче и чище дышать.

И, к сожалению, остается вопрос: как так получилось, что эти люди в принципе имели какой-то вес? И долго ли нам еще придется терпеть их? Доколе?! *Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

И вот, глядя на некоторых таких персонажей, из тех, что объявлены иноагентами, думаешь: кто это вообще, почему они так выглядят, на кого они похожи, есть ли в них что-то человеческое? Да, фрики, уродцы, скоморохи были всегда, но никогда они не обладали таким влиянием, как сейчас. Теперь же они формируют то, что принято называть общественным мнением - как так?! Кто позволил им это сделать, таская по бесконечным телешоу и напитывая социальные сети? Кто посчитал, что такие фрики должны быть в истории? Изгнание бесов Расчет, конечно, не оправдается. Тектонические плиты истории сдвинулись - и в образовавшиеся разломы уже провалилась часть этих фриков. Со временем в них провалятся и остальные. Но вот я смотрю на всех этих выстроившихся в ряд милохиных, шпаков, моргенштернов* - и думаю: почему они так похожи на бесов? Почему они будто сошли с полотен бездарных подражателей Босха и Бэкона?

Далее - прямая речь.

Лента новостей выдала: разыскивается Александр Шпак. Фото этого 44-летнего персонажа прилагается. Похож знаете на кого? На Горо - был такой уродливый боец в Mortal Kombat. Создатели этой культовой серии игр вполне могли бы подать в суд на господина Шпака. За беспардонный плагиат. Еще и клыки придумал - ну и дурень.

Маразм для денег Шпак, как и многие, занимается тем, что реально ничем не занимается. Потому хайпует, хайпует и снова хайпует. Вообще феномен таких персонажей изумителен: они известны только тем, что они известны.

Шпак, например, участвовал в боях против таких же фриков. Устраивал дурной фиктивный брак. Ходил по тусовочкам таких же маргиналов. В общем, паразитировал на порочной склонности людей подглядывать за омерзительным бесстыдством.

Турция Суд Блогеры Россия История Деньги Иноагенты

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