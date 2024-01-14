Ученые установили идеальную разницу возраста для секс-партнеров

Ученые отметили, что чаще всего в паре старшим партнером оказывается именно представитель мужского пола, однако это противоречит тенденциям гормональной активности. Американцы подчеркнули, что возрастные мужчины уже не испытывают такого влечения к сексу и зачастую не могут удовлетворить своих партнерш.

По мнению специалистов, находящимся на пике сексуальной активности юношам следует искать женщин в возрасте от 30 до 35 лет. В таком случае уровень желания двух партнеров будет похожим.

Ученые подчеркнули, что случай каждой пары уникален, однако результаты глобального исследования демонстрируют, что идеальных условий удается достичь, если возраст женщины превышает мужской на 10 или более.

Ранее врач-сексолог Андрей Булах посоветовал парам снизить уровень рабочей нагрузки , чтобы вновь обрести счастье в постели.