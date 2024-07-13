13 июля 2024, 03:02

Ученые раскрыли тайну любви с первого взгляда: приворожить партнера можно за 2 минуты

Freepik
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Секрет любви с первого взгляда раскрыли ученые израильского университета. Они выяснили, что первое сексуальное притяжение между мужчиной и женщиной зависит от синхронизации и сонастроенности. Результаты исследования эксперты опубликовали в научном журнале Nature.

Психологи провели эксперименты и выяснили, что «мурашки по всему телу» возникают от сонастроенности дыхания, сердцебиения и электрической активности кожи. Ученые считают, что это можно определить за две минуты общения.

«Если „физика“ совпала, то уже за две минуты будущие партнеры показывают высокую синхронизацию с движениями друг друга и схожий уровень электрической активности в коже, который замеряли с помощью специальных браслетов», - говорится в исследовании.

Немецкие ученые задались вопросом, какое количество сексуальных партнеров идеально для мужчин и женщин. Выяснилось, что дамы считают приемлемым иметь двух-трех партнеров, а мужчины - четыре или пять.

Исследования Женщины Ученые Мужчины
12 июля 2024, 23:00
В Госдуме рассказали, как правильно выбрать турфирму и не попасться на удочку мошенников
Freepik
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Число фальшивых сайтов туроператоров сильно выросло в России после наступления летнего сезона, когда у многих людей начинается отпуск. Как не стать жертвой мошенников рассказал первый заместитель главы комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев в беседе с Донецким агентством новостей.

По его словам, важно обращаться к реестру благонадежных туроператоров. Его можно найти на сайте Миниэкономразвития РФ. Также нужно учитывать номера телефонов, опубликованных на сайте выбранной компании. У настоящих турфирм есть единый многоканальный номер.

«Соответственно, если там написан мобильный номер, то уже стоит предостеречься. Но, опять же, повторюсь, процедура проверки через реестр туроператоров является самой благонадежной», - сказал Ткачев.

Ранее адвокат Александр Карабанов заявил о существовании сайтов-зеркал , где якобы можно бронировать номера в отелях. Он отметил, что с помощью подобных платформ аферисты вытягивают деньги из доверчивых туристов.

Туризм Мошенничество Депутаты
12 июля 2024, 19:09
Организация «Колесница» проведет фестиваль равных возможностей в Пушкино 8 августа
Pxhere
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Общественная организация инвалидов «Колесница» проведет Второй фестиваль равных возможностей «Подмосковье без границ». Мероприятие состоится 8 августа в Центральном парке культуры и отдыха в Пушкино.

Организаторы приглашают на фестиваль людей с инвалидностью, передвигающихся на креслах-колясках, а также участников подмосковной программы «Активное долголетие». В рамках мероприятия пройдут концерты и мастер-классы. Все желающие смогут посетить выставку технических средств реабилитации.

Почетными гостями фестиваля станут люди с инвалидностью, получившие ранения в ходе СВО. Также пройдут встречи с ведущими блогерами инвалидного сообщества. В конце мероприятия участников наградят дипломами, а победителей соревнований - призами.

Фестиваль пройдет в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Фестивали Инвалиды
12 июля 2024, 18:59
Новый аппарат для лечения камней в почках начнут выпускать в России
Медиасток.рф
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Аппарат для измельчения камней в почках начнут выпускать в России. Соответствующее разрешение выдала Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.

Отечественный литотриптер - новая разработка холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» сможет заместить аналогичные изделия импортного производства.

В основе разработки лежит электромагнитный ударно-волновой генератор. Инновационные конструктивные решения позволили сократить длительность воздействия импульса ударной волны и бесконтактно измельчать камни в почках и мочеточнике размером от 1,5 до 10 миллиметров.

Метод не требует хирургического вмешательства и является максимально щадящим для пациента. После процедуры камень распадается на мелкие фрагменты, которые безболезненно выводятся из организма естественным путем.

В Госкорпорации Ростех подчеркнули, что из-за санкций, логистических сложностей, увеличения сроков поставки и роста цен на медтехнику требуется активное импортозамещение. Компания расширяет линейку производства, а медики уже имели возможность высоко оценить отечественные разработки. В Росздравнадзоре уже зарегистрировано более 150 образцов медтехники и медоборудования для кардиологии, хирургии, онкологии, реаниматологии, неонатологии, офтальмологии и других сфер медицины.

«Литотриптер ЛТ-1» создан инженерами-конструкторами с привлечением опытных врачей-урологов. Выданное Росздравнадзором удостоверение позволит запустить изделие в серийное производство и широко применять его для лечения пациентов с мочекаменной болезнью», - пояснили в госкорпорации «Ростех».

Локализация камня в мочевой системе и контроль за процессом разрушения проводится с помощью ультразвукового и рентгеновского оборудования. Процедура ДУВЛТ в большинстве случаев не требует длительной госпитализации и может выполняться в условиях дневного стационара.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Ростех Медицина
12 июля 2024, 17:44
Наказание за вовлечение детей в преступления предложили ужесточить в России
РИА «Новости»
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Группа депутатов Госдумы предложила ужесточить наказание за вовлечение детей в преступления. Об этом сообщил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

Парламентарии разработали ряд поправок, согласно которым вовлечение детей до 14 лет в преступления станет квалифицирующим признаком. За это злоумышленникам будет грозить до семи лет тюрьмы. Вовлечение детей в противоправную деятельность через интернет обернется шестью годами колонии.

Депутат уточнил, что в 2023 году на 52,2% увеличилось число случаев привлечения несовершеннолетних к сбыту запрещенных веществ. Младшеклассников стали вовлекать в диверсии, при чем большая часть таких преступлений совершается именно в Сети.

Накануне в Госдуму внесли законопроект об обязательной депортации отсидевших мигрантов. Авторами идеи выступили депутаты партии «Новые люди».

Дети Преступления Россия

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