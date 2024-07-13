Ученые раскрыли тайну любви с первого взгляда: приворожить партнера можно за 2 минуты

Психологи провели эксперименты и выяснили, что «мурашки по всему телу» возникают от сонастроенности дыхания, сердцебиения и электрической активности кожи. Ученые считают, что это можно определить за две минуты общения.

«Если „физика“ совпала, то уже за две минуты будущие партнеры показывают высокую синхронизацию с движениями друг друга и схожий уровень электрической активности в коже, который замеряли с помощью специальных браслетов», - говорится в исследовании.

Немецкие ученые задались вопросом, какое количество сексуальных партнеров идеально для мужчин и женщин. Выяснилось, что дамы считают приемлемым иметь двух-трех партнеров, а мужчины - четыре или пять.