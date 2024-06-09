Ученые объяснили влечение женщин к абьюзерам и психопатам

Американские психологи раскрыли тайну влечения женщин к «плохим мальчикам», объяснив, что у них присутствует высокий уровень болезненного любопытства. Их тянет к мужчинам с темной личностью, потому что возникает желание пережить опыт опасных ситуаций.

В исследовании участвовали 210 студенток крупного вуза. Девушки оценили гипотетическое профили мужчин, у которых был разный уровень темных черт личности, но в каждом из них подробно описывались их типичное поведение.

Если говорить о психопатии, то она, как нарциссизм и макиавеллизм, входит в так называемую «Темную триаду» личности. Таким людям свойственно желание манипулировать окружающими, они не склонны кому-то сочувствовать и в целом зациклены на самих себе. Они редко могут поддерживать здоровые и долговременные романтические отношения с партнером.

Ранее психологи рассказали, что абьюзеры не являются сильными личностями , боятся разоблачения и публичного осуждения.