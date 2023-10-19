Ученые назвали возраст, в котором россияне начинают ощущать себя старыми

19 октября 2023, 07:40
РИА «Новости»
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Россияне начинают чувствовать себя старыми в среднем в 70,7 года, установили ученые МГУ и Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. О результатах исследования написал РБК.

Опрос состоялся в прошлом году с участием 1,2 тысячи россиян из 65 регионов. Учитывались возраст, семейное положение, уровень дохода. Респондентам задали вопросы, в каком возрасте наступает старость; когда, по их мнению, это происходит у женщин и мужчин и насколько они согласны с тем, что являются молодым/пожилым человеком. Оказалось, что почти половина опрошенных почувствовали собственную старость раньше того возраста, который сами же определили для этого.

В среднем россияне считают, что мужчину можно считать старым с 69,4 года, женщину - с 68, притом женщины определяют наступление старости позже (в 71,8), мужчины - чуть раньше (69,3). Те, кто не жаловался на здоровье, в основном «откладывают» свою старость. Молодежь до 29 лет считает, что старость наступает уже в 65,8, а пожилые респонденты - в 74,4.

ВОЗ считает пожилым возраст от 60 до 74 лет, после наступают старческий возраст и этап «долголетия».

Пенсионеры Ученые
Более 400 тыс. закупок провели на портале поставщиков Москвы за 2023 год
23 октября 2023, 09:51
Freepik
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С начала 2023 года на портале поставщиков Москвы совершили 405 тысяч закупок. Кроме того, за пять лет их число на ресурсе возросло почти на 80%. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, за 10 лет работы сервис стал универсальной межрегиональной торговой площадкой. Платформа позволяет оперативно делать заказы необходимых товаров, работ и услуг.

Самыми популярными категориями для покупок стали: стройматериалы, хозяйственные товары, бытовая техника, медицинские товары и образовательные услуги. На них приходится 15% всех сделок.

«Важно, что портал помогает развивать бизнес по всей стране. Свою продукцию на ресурсе предлагают более 310 тысяч российских предпринимателей. Закупки проводят госзаказчики из 40 регионов», - подчеркнул Собянин.

Помимо этого, сервис регулярно обновляют и делают лучше. Так, за 2023 год усовершенствовали поиск в каталоге продукции и довели до ума страницу регистрации. Также по вопросам пользователи могут обращаться в службу поддержки или оставить заявку на самом портале.

Ранее стало известно, что московский сервис «Мои платежи» отметил шестилетие.

Экономика Москва 2023
«Несет расизмом». Цыденов оценил слова экс-посла Израиля о «бурятской ненависти»
23 октября 2023, 09:06
РИА «Новости»
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Глава Бурятии Алексей Цыденов резко ответил на высказывания экс-посла Израиля в России Аркадия Мильмана о «бурятской ненависти ко всему живому» у населения сектора Газа. По мнению политика, бывшему дипломату надо учить историю и пройти курс лечения. Комментарий губернатор региона опубликовал в своем Telegram-канале.

По оценке Цыденова, от слов экс-посла несет нацизмом и расизмом. И слышать подобное по меньшей мере странно, добавил глава Бурятии.

«Судить о всем еврейском народе по одному больному человеку не будем. В Израиле вроде одна из лучших медицин в мире. Предлагаю им этого пациента принять на принудительное лечение», - подчеркнул политик.

Он напомнил, что жители Бурятии принимают участие в спецоперации и достойно защищают Родину.

«И если каких-то больных расистов и нацистов это доводит до истерики, то значит, наши воины все делают правильно», - выразил уверенность Цыденов.

По словам главы Бурятии, если кому-то недостает воспитания, взаимного уважения или уроков истории, «чтобы не создавать угрозы нашей стране и нашему народу», то пусть их «сдерживает страх».

«А глубокая, многогранная бурятская культура и наши традиции, наша религия, они о добре и о любви. Но только если и к нам с добром и с любовью», - заключил он.

Бурятия Конфликт Израиля и Палестины
Единый «режим тишины» предложат установить по всей России
23 октября 2023, 08:12
Unsplash
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В Госдуму 23 октября внесут доработанный законопроект о тишине. Депутаты предложат установить единое по России время, когда запрещено шуметь, ввести штрафы и назначить ответственных для фиксации нарушений. Об этом сообщили «Известия».

Законодательную инициативу внесли в феврале 2023 года, но потом доработали с участием правительства. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что нововведения нужны для того, чтобы создать действующий правовой механизм.

«Мы не предлагаем борьбу с топающими котами. У людей должна быть возможность комфортного отдыха после рабочего дня, без необходимости слушать громких соседей», - объяснил он.

Пока в каждом регионе действуют свои законы о тишине и собственные правила. Депутаты предложат унифицировать режим тишины и ввести запрет на шум с 23:00 до 07:00. За первое нарушение жильцов дома накажут штрафом от 500 до двух тысяч рублей, за повторное - от двух до пяти тысяч рублей. Если закон примут, то собственники квартир смогут выбирать уполномоченных для проведения профилактических бесед и фиксации нарушений.

Большинство россиян - участников опроса kp.ru поддержали введение единого режима тишины с 22:00 до 07:00. Только пятая часть заявили, что их соседи и так не шумели.

Законы
Банки выступили против прямого доступа силовиков к данным клиентов
23 октября 2023, 05:01
РИА «Новости»
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Российские банки высказались против прямого доступа силовых структур к базам данных клиентов для корректировки сведений о сотрудниках спецслужб. Это нарушает конституционные права россиян, об этом сообщила газета РБК.

Ассоциация банков России направила письмо в Минцифры и председателю комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну. В нем они выразили протест против законопроекта, который дает доступ силовым структурам к информационным базам с данными клиентов.

Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, Минобороны, ФСБ, ФСО, Служба внешней разведки и МВД могут получить права на доступ, в том числе удаленный, к различным информационным системам и базам данных для редактирования или удаления сведений о сотрудниках спецслужб - клиентов этих банков. В пояснительной записке указано, что это необходимо для защиты информации сотрудников силовых ведомств.

Недавно МТС Банк допустил утечку данных около миллиона клиентов. Организации могут выписать штраф до 100 тысяч рублей. Регулятор подтвердил факт масштабной утечки информации

Банки Законы ФСБ

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