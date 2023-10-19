Ученые назвали возраст, в котором россияне начинают ощущать себя старыми

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Опрос состоялся в прошлом году с участием 1,2 тысячи россиян из 65 регионов. Учитывались возраст, семейное положение, уровень дохода. Респондентам задали вопросы, в каком возрасте наступает старость; когда, по их мнению, это происходит у женщин и мужчин и насколько они согласны с тем, что являются молодым/пожилым человеком. Оказалось, что почти половина опрошенных почувствовали собственную старость раньше того возраста, который сами же определили для этого.

В среднем россияне считают, что мужчину можно считать старым с 69,4 года, женщину - с 68, притом женщины определяют наступление старости позже (в 71,8), мужчины - чуть раньше (69,3). Те, кто не жаловался на здоровье, в основном «откладывают» свою старость. Молодежь до 29 лет считает, что старость наступает уже в 65,8, а пожилые респонденты - в 74,4.

ВОЗ считает пожилым возраст от 60 до 74 лет, после наступают старческий возраст и этап «долголетия».