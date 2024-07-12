Ученые назвали идеальное число сексуальных партнеров для мужчин и женщин

В эксперименте участвовали 360 человек. Выяснилось, что для мужчин приемлемо за всю жизнь иметь четыре-пять партнерш, включая одноразовые связи. Мастурбировать мужчины предпочитают не более трех-четырех раз в неделю. А заниматься сексом сильный пол хотел бы четыре-пять раз за тот же период.

Женщины считают, что за всю жизнь можно иметь не более двух-трех партнеров, включая случайные контакты. В неделю слабый пол предпочитает заниматься сексом три-четыре раза, мастурбировать не более двух-трех раз.

В Англии мужчина решил разнообразить интимную близость, насмотревшись порнофильмов. В итоге он получил химический ожог и не мог заниматься сексом долгое время.