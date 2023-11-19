Ученые нашли связь между сновидениями и дневными мыслями

Для изучения связи между реальными мыслями и сновидениями специалисты провели эксперимент с участием 719 добровольцев. Испытуемые скачали приложение на смартфоны, которое в течение дня задавало вопросы о чувствах и мыслях. Исследование проводили семь дней.

Психологи поделили мысли участников на четыре вида: первый - спонтанные, без привязки к каким-либо задачам или стимулам, второй - зависимые от выполнения поставленных целей, но не связанные со стимулами, третий - обусловленные стимулами, без связи с выполняемыми задачами, четвертый - вызванные как стимулами, так и задачами.

В итоге ученые обнаружили большое сходство между сновидениями и дневными мыслями, которые не были связаны с задачами. Также людям снились вещи, мысли о которых днем возникали у участников эксперимента без привязки к стимулу. По словам испытуемых, сны были яркими, но не содержательными.

Также результаты эксперимента показали, что любители руминации - люди, привыкшие обдумывать или переосмысливать какие-то события и действия - чаще других видят негативные и абстрактные сны. Особенно это касается тех, кто склонен к размышлениям. Сновидения таких личностей наиболее тревожные, если те беспокоятся о глобальных проблемах, таких как, например, пандемия.

Ранее врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала, что лимон способен улучшить качество сна и пробуждения. По ее словам, цитрус содержит в себе кислоту, обладающую успокаивающим действием.