19 ноября 2023, 04:23

Ученые нашли связь между сновидениями и дневными мыслями

Freepik
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Дневные мысли тесно связаны со снами человека. Это доказали американские психологи из Университета штата Аризона, результаты их исследований опубликовали в журнале Scientific Reports (SciRep).

Для изучения связи между реальными мыслями и сновидениями специалисты провели эксперимент с участием 719 добровольцев. Испытуемые скачали приложение на смартфоны, которое в течение дня задавало вопросы о чувствах и мыслях. Исследование проводили семь дней.

Психологи поделили мысли участников на четыре вида: первый - спонтанные, без привязки к каким-либо задачам или стимулам, второй - зависимые от выполнения поставленных целей, но не связанные со стимулами, третий - обусловленные стимулами, без связи с выполняемыми задачами, четвертый - вызванные как стимулами, так и задачами.

В итоге ученые обнаружили большое сходство между сновидениями и дневными мыслями, которые не были связаны с задачами. Также людям снились вещи, мысли о которых днем возникали у участников эксперимента без привязки к стимулу. По словам испытуемых, сны были яркими, но не содержательными.

Также результаты эксперимента показали, что любители руминации - люди, привыкшие обдумывать или переосмысливать какие-то события и действия - чаще других видят негативные и абстрактные сны. Особенно это касается тех, кто склонен к размышлениям. Сновидения таких личностей наиболее тревожные, если те беспокоятся о глобальных проблемах, таких как, например, пандемия.

Ранее врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала, что лимон способен улучшить качество сна и пробуждения. По ее словам, цитрус содержит в себе кислоту, обладающую успокаивающим действием.

Ученые
19 ноября 2023, 03:28
Стало известно, какие подарки к Новому году получат космонавты на МКС
НАСА
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Грузовой корабль «Прогресс МС-25» доставит российским космонавтам на МКС подарки к Новому году от родных и близких. Об этом ТАСС рассказали в службе психологической поддержки российского экипажа.

«В подарочные мешочки вложены брелочки с дракончиками и сладости. Для командира российского отряда Олега Кононенко отправлен большой мешок с конфетами, сделанными персонально для него. Надеемся, что он поделится ими со всеми», - сообщили в службе.

Также «Прогресс МС-25» доставит на станцию открытки для астронавтов НАСА. Запуск грузового корабля намечен на 1 декабря.

Корабль «Прогресс МС-24» с более чем двумя тоннами груза пристыковался к МКС в августе 2023 года. На его борту было 420 литров питьевой воды, 15 435 килограммов разного оборудования, 500 килограммов топлива дозаправки и 40 килограммов сжатого азота в баллонах.

МКС Космонавты Космос Новый год
18 ноября 2023, 21:02
Первые выплаты получили 115 человек из обрушенной пятиэтажки в Астрахани
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Первые выплаты получили 115 человек, пострадавших при обрушении двух подъездов в пятиэтажке на Вокзальной площади в Астрахани. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

«По моему поручению создана и работает комиссия по определению ущерба, по итогу граждане также получат финансовую поддержку», - написал он.

Людям, лишившимся жилья, предложат либо готовые квартиры, либо денежные компенсации после оценки специалистов.

Два подъезда пятиэтажного дома в Астрахани рухнули вечером 16 ноября. Большинство жильцов удалось эвакуировать, погибла одна пожилая женщина. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Привлеченные Следственным комитетом России эксперты-криминалисты приступили к расследованию.

Ранее появились фото квартиры , которая могла стать причиной обрушения дома. Трещины в фундаменте могли пойти из-за перепланировки на первом этаже. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что обрушение дома произошло из-за недосмотра.

Выплаты в России Обрушение дома в Астрахани
18 ноября 2023, 20:07
Богатейшая женщина России Бакальчук выступила против идеи «сначала дети, потом карьера»
РИА «Новости»
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Основательница и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что отрицательно относится к позиции «сначала родить детей, а потом получать образование или строить карьеру». Как сообщили «Ведомости», она выступила против навязывания женщинам какой-либо концепции.

Основательница и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что отрицательно относится к позиции «сначала родить детей, а потом получать образование или строить карьеру». Как сообщили «Ведомости» , она выступила против навязывания женщинам какой-либо концепции.

«Никому ничего нельзя навязывать. Если девушке в первую очередь хочется заботиться о семье и детях - хорошо», - сказала Бакальчук.

Однако призывать женщин сначала создавать семью, а потом работать - нельзя. Богатейшая женщина России заявила, что не будет пропагандировать идею «сначала замуж и дети, а потом карьера». Бакальчук также не станет советовать и своим дочерям выходить замуж до того, как они встанут на ноги.

Предпринимательница вспомнила о том, что в 20 лет ее не взяли на работу из-за того, что работодатель посчитал, что она скоро уйдет в декрет. Бакальчук действительно забеременела, но потом основала маркетплейс Wildberries. По мнению Татьяны, женщины не должны выбирать между работой и семьей. Они вполне могут все совмещать при желании, в том числе трудиться онлайн или открыть свой бизнес.

Ранее сенатор Маргарита Павлова сделала заявление: «Нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования». Она отметила, что высшее образование якобы ни к чему не приводит, молодые женщины могут долго искать себя, менять профессии и терять «детородную функцию».

Идею отговаривать женщин от получения высшего образования раскритиковала депутат Госдумы Ольга Пилипенко. Она подчеркнула, что России нужны грамотные и образованные женщины и напомнила Павловой, что при получении высшего образования человек не только получает профнавыки, но и развивает интеллект. Пилипенко предложила «поработать» с мужчинами и их отношением к семье для повышения демографии.

Дети Семья Женщины Россия
18 ноября 2023, 18:16
Постельное белье в России подорожало на 20%
pxhere.com
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Цены на постельное белье в России выросли на 20% из-за подорожания хлопка и дефицита тканей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник в сфере торговли.

Российские производители закупают хлопок за границей, но из-за курса валют сырье стало обходиться дороже. В итоге увеличилась стоимость пряжи, тканей и красителей. Оборудование для пошива тоже обычно импортное, и все детали к нему приобретают за рубежом.

Еще одной проблемой стал дефицит тканей нужных дизайнов. В Ивановской области предприятия стали печатать собственные принты, а фирмы, которые заказывают изготовление своих узоров, должны ждать в очереди.

В России был спрос на постельное белье из Турции, но доставка выросла в цене, что повлияло на итоговую стоимость товара. Теперь комплект-полуторка из хлопка обойдется в 2000 рублей, хотя в прошлом году стоил 1700 рублей. Цена евронабора достигает 4300 рублей.

Первый зампред правительства Андрей Белоусов ранее провел заседание, которое коснулось ситуации с удорожанием социально значимых товаров. Федеральной антимонопольной службе (ФАС) вместе с Минсельхозом поручили проанализировать обоснованность повышения цен на товар компаниями-производителями.

Торговля Деньги Инфляция

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