26 февраля 2024, 01:56

Ученые нашли генетические отличия у поколения «детей 90-х»

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Специалисты из Института цитологии и генетики СО РАН выявили генетические отличия, которые присутствуют у поколения, родившегося в 1990-е годы. Подробности раскрыла руководитель группы исследователей, заведующая лабораторией молекулярной генетики Светлана Михайлова в беседе с сайтом mk.ru.

Она отметила, что у этого поколения выявили много генетических вариантов, связанных с устойчивостью к стрессу. Это указывает на то, что эволюционирование человека и изменение его генетики может происходить не только под воздействием окружающей среды, но и социальных особенностей.

«Два из выявленных генов - DRD4 и COMT - хорошо известны как гены, которые отвечают за метаболизм дофамина. По всей видимости, носители определенных аллелей этих генов лучше приспосабливались к условиям продолжительного стресса», - заявила Михайлова.

Исследователи предположили, что изучение генетических особенностей поколения, родившегося в 90-е, позволит определить, как социальные условия влияют на репродуктивную функцию и желание заводить детей.

Ранее ученые установили взаимосвязь между одиночеством и уровнем стресса. Результаты исследования показали, что сознательная изоляция способна снизить показатель тревоги.

Исследования Дети Ученые
25 февраля 2024, 22:51
Умер народный артист России Владимир Гуляев
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Народный артист РСФСР, лауреат Национальной премии «Золотая маска», режиссер Владимир Гуляев ушел из жизни. Об этом сообщили на сайте Коми-Пермяцкого драмтеатра.

Актер скончался на 93-м году жизни. Причины смерти не уточнялись. Прощание с Гуляевым состоится 27 февраля.

«Спасибо за ту бесценную школу, которую вы преподали нам, за радость совместного творчества и понимание важности нашего дела», - написали сотрудники культурного учреждения.

Гуляев родился в 1931 году в Кудымкаре. В 1963 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, кинематографии и музыки. В 1969 году его назначили главным режиссером Коми-Пермяцкого окружного драматического театра имени Горького.

Ранее стало известно о смерти режиссера мультфильма «Очень синяя борода» Владимира Самсонова. Он скончался в возрасте 87 лет, сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

Режиссер Россия Театры Актеры
25 февраля 2024, 17:53
«Человек любит то, что он знает». ТНТ анонсировал возвращение шоу «Наша Russiа»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
ТНТ планирует перезапустить шоу «Наша Russia». Об этом заявил гендиректор телеканала Аркадий Водахов, сообщило РИА «Новости».

«Человек любит то, что он знает. Неведомого он немножко сторонится. Мы все немножко ксенофобы. Наверно, из того, что могу сегодня анонсировать - возвращение „Наша Russiа“, - объяснил Водахов.

Когда поклонники сериала смогут увидеть «Наша Russiа», пока неизвестно. О сроках перезапуска шоу гендиректор телеканала ничего не сказал.

Впервые зрители ТНТ увидели скетчком на экранах в 2006 году. Главные роли в нем исполнили комики Михаил Галустян и Сергей Светлаков.

Ранее появилась информация о дате выхода сериала «Гарри Поттер» по книге Джоан Роулинг. Новинку можно будет посмотреть на стриминговой площадке HBO Max в 2026 году.

Сериалы Актеры Телевидение
25 февраля 2024, 17:28
Росгвардейцы взяли серебро на международных соревнованиях спецназа в Эль-Кувейте
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Военнослужащие центра специального назначения «Витязь» Росгвардии взяли серебро на международных соревнованиях Kuwait SWAT Elite International Competition 2024. В состязаниях спецназа в Эль-Кувейте участвовали 19 команд из 15 стран. Росгвардейцы уступили лишь хозяевам первенства.

Программа включала стрелковые упражнения на фоне больших физических нагрузок и преодоление специальной полосы препятствий. На ней представители Росгвардии показали лучшее время.

Военнослужащие пояснили, что этому способствовали их регулярные тренировки и большой опыт участия в боевых операциях.

Росгвардейцев торжественно встретили в аэропорту Домодедово. Помимо родственников, их ждали офицеры центрального аппарата ведомства, начальник Главного управления сил специального назначения Росгвардии Павел Индык, командир Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского войск национальной гвардии Николай Кузнецов и другие.

В 2023 году спецназ Росгвардии участвовал в аналогичном турнире в Дубае и вошел в топ-3 команд, а в 2020 году удостоился серебряной медали.

Спецназ Аэропорт Домодедово Видео Росгвардия Россия
25 февраля 2024, 06:04
Ученые выяснили, зачем кошкам залысины перед ушами
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Американские ученые из Университета Пердью узнали, зачем кошкам и некоторым их диками сородичам нужны залысины перед ушами. Об этом сообщил LiveScience.

Как отметила зоолог Джудит Стелла, до этого исследователи не знали точного ответа, почему у усатых питомцев рядом с ушами растет меньше шерсти. Особенно это касается африканских диких кошек.

Теперь ученые выдвинули теорию этого явления. Залысины перед ушами позволяют мелким кошкам улавливать ультразвуковые сигналы, исходящие от мышей и прочих грызунов, которые часто становятся их целью. Открытые участки в этом месте помогают кошкам лучше слышать и охотиться.

Ранее французские ученые узнали, как привлечь внимание незнакомой кошки. Для этого следует использовать не только голосовые, но и визуальные сигналы. Например, жестикулировать руками.

Коты Ученые Животные

Новости по теме