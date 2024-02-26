Ученые нашли генетические отличия у поколения «детей 90-х»

Она отметила, что у этого поколения выявили много генетических вариантов, связанных с устойчивостью к стрессу. Это указывает на то, что эволюционирование человека и изменение его генетики может происходить не только под воздействием окружающей среды, но и социальных особенностей.

«Два из выявленных генов - DRD4 и COMT - хорошо известны как гены, которые отвечают за метаболизм дофамина. По всей видимости, носители определенных аллелей этих генов лучше приспосабливались к условиям продолжительного стресса», - заявила Михайлова.

Исследователи предположили, что изучение генетических особенностей поколения, родившегося в 90-е, позволит определить, как социальные условия влияют на репродуктивную функцию и желание заводить детей.

Ранее ученые установили взаимосвязь между одиночеством и уровнем стресса. Результаты исследования показали, что сознательная изоляция способна снизить показатель тревоги.