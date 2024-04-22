Ученые дали советы, как женщине средних лет испытать оргазм

Пол мнению исследователей, с возрастом в женском организме происходят изменения, которые приводят к снижению чувствительности клитора из-за уменьшения кровотока к нервным окончаниям.

При этом ученые считают, что этот процесс можно замедлить и смягчить. Например, специалисты посоветовали использовать секс-игрушки для достижения оргазма. Также, по словам ученых, нужна регулярность: чем чаще женщина испытывает оргазм, тем легче ей его достичь.

Порнозвезда Энни Найт, которая известна как «самая сексуально активная» женщина Австралии, заявила о намерении переспать с 365 мужчинами. В прошлом году Найт вступила в интимные отношения с 300 мужчинами. В 2024 году женщина решила побить этот рекорд и увеличить число партнеров на 20%. Уже к середине февраля звезда переспала с 70 людьми.