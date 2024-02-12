Ученики 10-х классов смогут пройти обучение в московских колледжах

По ее словам, новый стандарт предпрофессионального образования предполагает, что ученики получают комплексное обучение по принципу «школа - колледж - вуз - предприятие». В течение программы они овладевают уникальными знаниями. План обучения не повторяет информацию, а постепенно дополняет ее.

Уже сейчас спецнавыками в колледжах овладеют порядка 20 тысяч школьников из 10 классов.

Заммэра подчеркнула, что благодаря этому подростки смогут увидеть полную цепочку процесса работы выбранной профессии, понять задачи и потребности всех участников и определить, какое место эта должность занимает в отрасли и экономике страны.

«Бонусом станет свидетельство о квалификации, которое ребята в будущем смогут использовать при трудоустройстве. В проекте участвует более 40 столичных колледжей», - отметила Ракова.

Обучение в колледжах будет проходить с февраля по май. Еженедельно юные москвичи по четыре академических часа будут изучать теорию и оттачивать практические навыки под руководством опытных экспертов. Направления открыты для разных отраслей: медицина, IT, предпринимательство и другие.

Ранее центр «Профессии будущего» также провел встречу для московских школьников.