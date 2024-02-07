Учебному центру офисов «Мои документы» в Москве исполнилось девять лет

В 2023 году обучение здесь прошли более пяти тысяч специалистов. Для них создали тридцать новых онлайн-курсов, а также семь программ повышения квалификации.

Центр ставит своей задачей постоянное улучшение навыков персонала и разделяет обучение на два направления: функциональное и сервисное. Первое включает обучение предоставлению услуг и умение разбираться в сложных случаях на практике. Второе посвящено способности находить персональный подход к клиентам, регулировать конфликтные ситуации и работать с маломобильными гражданами. Опытных сотрудников учат справляться с нестандартными ситуациями.

В учебном центре разработали более 66 очных образовательных программ и 72 вебинара, а также 250 онлайн-курсов. В центре также проходит подготовка участников ключевых городских инициатив. Так, в 2023 году здесь обучались более 650 человек, 349 из них - для работы в проекте «Здоровая Москва» и 90 - для участия в Московском урбанистическом форуме.

Преподавательский состав учебного центра насчитывает 13 тренеров, которые ранее работали в офисах «Мои документы» и обладают практическими знаниями коммуникаций с клиентами.

Офисы «Мои документы» предоставляют более 260 различных услуг, причем 99% из них доступны независимо от места регистрации посетителя. Районные офисы открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, а флагманские центры обслуживают горожан с 10:00 до 22:00.