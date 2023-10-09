Учебно-выставочный комплекс возведут на территории Тимирязевской академии

Читайте нас в:

По его словам, в здании будут проводить выставки и конференции для демонстрации инновационных достижений в сфере сельского хозяйства. Площадь сооружения позволит вместить до 1660 человек.

Мосгосстройнадзор выдал застройщику разрешение на строительство объекта. Председатель ведомства Игорь Войстратенко объяснил, что в здании переменной этажности в один-три этажа по проекту заложено четыре павильона: входной, центральный и два выставочных.

В центральном павильоне будут медицинский блок и комната матери и ребенка. По всему зданию предусмотрены эскалаторы и лифты. Территорию вокруг благоустроят: разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор будет особо внимательно следить за качеством строительства. В частности, будут проводить индивидуальные проверки.

«К ним привлекут специалистов подведомственного Центра экспертиз (ГБУ „ЦЭИИС“), которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки соответствия возводимых конструкций и применяемых стройматериалов требованиям проектной документации и техническим регламентам», - уточнил Войстратенко.

Ранее стало известно, что в Подмосковье капитальный ремонт 20 детских садов начнется в 2024 году.