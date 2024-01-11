11 января 2024, 21:15

Участок трассы «Каспий» в Астраханской области закрыли из-за непогоды

РИА «Новости»
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Участок федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Астраханской области закрыли для движения автомобилей из-за снега с дождем. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

На месте работают шесть единиц спецтехники. Четыре пункта обогрева и одну точку временного размещения привели в готовность, уточнили в ведомстве. Ограничение на движение транспорта действует до 00:30 минут 12 января (11 января, 23:30 по московскому времени).

Водители не могут передвигаться на территории Черноярского и Енотаевского районов на участке 1100-1220 километр. Автомобилистов также предупредили о возможном обледенении трассы из-за непогоды.

Жителям Москвы также сообщили о неблагоприятных погодных условиях. Утром в четверг столица оказалась в теплом секторе, на город обрушились снег и метели, а дороги покрыл гололед. К концу недели в регион вернутся аномальные морозы.

Дороги Погода Водители
11 января 2024, 18:32
Путин назвал смерть Соломина невосполнимой утратой для России
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни артиста и худрука Малого театра Юрия Соломина. Телеграмму главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

«Искренне разделяю постигшее вас огромное горе. Кончина Юрия Мефодьевича Соломина - тяжелая, невосполнимая утрата для отечественной культуры, для всей России», - отметил Путин.

Президент назвал Соломина великим актером, настоящим творцом и создателем, хранителем легендарных традиций русского классического театра. По словам главы государства, худрук Малого театра получил высочайшее признание и всенародную любовь благодаря беззаветному, подвижническому служению делу, внутреннему достоинству и порядочности.

После смерти Соломина остались замечательные творческие работы, а также светлая память о нем как о талантливом и удивительно доброжелательном человеке, заключил Путин.

Юрий Соломин скончался 11 января на 89-м году жизни. По словам внучки артиста, он тихо умер во сне. Возможной причиной смерти худрука Малого театра назвали почечную недостаточность, возникшую после инсульта и кровоизлияний в мозг.

Прощание с Соломиным состоится 15 января. Траурная церемония пройдет на исторической сцене Малого театра.

Россия Театры Владимир Путин Актеры
11 января 2024, 18:09
Акция в поддержку белгородцев прошла на выставке «Россия» в Москве
Pxhere
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На Международной выставке-форуме «Россия» в Москве на ВДНХ в День Белгородской области прошла акция в поддержку жителей региона. Об этом сообщили в пресс-службе форума.

Представители других субъектов, посетители и дирекция выставки поддержали белгородцев открытками в форме сердца и тюльпанами. На стендах регионов появились надписи: «Белгород, наши сердца - с вами!». Цветы преобразили стенд области на выставке.

«Помощь есть. Да, сложная ситуация. Но мы все понимаем, что мы делаем, мы все находимся на рабочих местах, мы будем продолжать делать все, чтобы приблизить нас к победе», - подчеркнул белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Гости выставки «Россия» написали слова поддержки и пожелания на открытках и опустили их в специальные тубы на стенде региона.

Днем 30 декабря Белгород подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. В знак поддержки местных жителей в Санкт-Петербурге отменили ночной концерт на Дворцовой площади. Во многих других регионах отказались от новогодних ночных гуляний и фейерверков.

Выставки Россия ВДНХ Выставка-форум «Россия»
11 января 2024, 17:46
Выступивший против СВО протоиерей Уминский не пришел в церковный суд
РИА «Новости»
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Протоиерей Алексей Уминский не пришел на заседание епархиального суда Москвы. Там должны были рассматривать его дело о неисполнении распоряжения священноначалия святейшего патриарха Кирилла о чтении молитвы, сообщил РБК.

«Не было заседания, он не явился. Заседание будет позже», - процитировало издание зампредседателя суда, профессора Московской духовной академии протоиерея Владислава Цыпина.

Он отметил, что с Уминским не смогли связаться, о причинах его неявки в суд пока ничего не известно.

По словам Цыпина, дело рассмотрят без обвиняемого, если тот без уважительных причин не придет в суд в третий раз.

Накануне Telegram-канал «Православие и зомби» сообщил о вызове священника в церковный суд 11 января и опубликовал скриншот указа. В документе указано, что протоиерею необходимо прийти в суд из-за церковного правонарушения, связанного с отказом от чтения установленной молитвы о Святой Руси за Божественной Литургией».

Настоятеля храма Святой Троицы в Хохлах протоиерея Алексея Уминского отстранили от настоятельства и запретили в служении. Поводом для этого послужила критика СВО со стороны священника.

Суд Религия Москва
11 января 2024, 17:37
«Трамп спровоцировал эрекцию». Конгрессвумен Джаяпал оговорилась на заседании
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Представительница конгресса Прамила Джаяпал оговорилась, заявив, что бывший президент страны Дональд Трамп «спровоцировал эрекцию». Об этом сообщил канал Fox News.

Она выступила на заседании юридического комитета палаты представителей, где обсуждали ситуацию с сыном президента США Хантером Байденом. Сейчас перед американскими политиками стоит вопрос, стоит ли обвинять его в неуважении к конгрессу за неявку по повестке. Он должен был прийти туда для дачи показаний по делу об импичменте Джо Байдена.

«Я думаю, мы все возмущены многими вещами, но если мы собираемся говорить о вопиющих случаях, которые имели место быть или никогда не происходили, давайте скажем о том факте, что президент Трамп спровоцировал эрекцию», - заявила Джаяпал.

Она имела в виду, что Трамп спровоцировал бунт (insurrection), но случайно произнесла похожее по звучанию в английском языке слово «эрекция» (erection). Конгрессвумен сразу же поняла свою оплошность и пошутила, что об эрекции тоже поговорят.

Джо Байден, которого тоже обсуждали в конгрессе, часто делает странные заявления. В декабре он оговорился на церемонии награждения за вклад в американскую культуру.

США Дональд Трамп

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