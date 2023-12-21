Участников СВО снова отказались заселить в отель под Ростовом

Военнослужащие ехали из Санкт-Петербурга на Авдеевское направление вместе с квадрокоптерами и гуманитарной помощью, но их машина сломалась неподалеку от Ростова-на-Дону.

Они пошли в ближайший отель и захотели снять номер, однако администраторы отказали им в заселении, мотивируя свое решение отсутствием паспортов у бойцов.

Руководство гостиницы отметило, что в правилах заселения для военных никаких исключений нет. За его нарушение отелю грозит денежный штраф до 750 тысяч рублей.

Ранее стало известно о ликвидации гостиницы «Добрыня» в городе Миллерово Ростовской области, в котором отказались заселить участников СВО. Теперь отель отсутствует в агрегаторах, а на опубликованный на официальном сайте телефон никто не отвечает.