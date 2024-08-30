30 августа 2024, 23:08

Участники СВО пополнят кадровый резерв в Самарской области

Unsplash
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Региональную программу «Школа героев Самарской области» запустят с 1 октября для пополнения кадрового резерва из участников спецоперации. Об этом сообщил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. Его слова привел «Интерфакс».

«Начиная с 1 октября, 50 человек, которые приняли решение получить новые знания и компетенции, начнут обучение по хорошим образовательным программам», - заявил он.

По словам Федорищева, прошедших обучение пригласят на работу в правительство Самарской области или в муниципалитеты.

Врио губернатора, в свою очередь, отметил, что региональная программа «Школа героев Самарской области» является продолжением программы развития «Время героев».

Президент Владимир Путин прокомментировал региональную кадровую программу для участников СВО. Он отметил, что нужно поддерживать тех, кто «готов продолжить свою активную работу в рамках уже гражданских структур».

Школы Работа Владимир Путин
29 августа 2024, 17:47
Захарова рассказала о переезде в Россию сторонников традиционных ценностей
РИА «Новости»
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Все больше иностранных семей публицистов и журналистов из других стран рассматривают переезд в Россию как убежище от продвигаемых на Западе либеральных ценностей. Об этом в интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она пояснила, что эти люди верят в ценность семьи и готовы на все, чтобы защитить своих детей от навязывания западных норм, которые нельзя считать нормальными.

«Один из ярчайших примеров - актер Стивен Сигал. Он очень открыт к общению и выступал на многих наших конференциях, круглых столах. Он говорит о том, что Запад сошел с ума. Я видела реакцию даже самых молодых поколений на него. Они знают его по фильмам, по песням, по его увлечениям восточными единоборствами», - рассказала Захарова.

Дипломат добавила, что у Сигала миллионы поклонников по всему миру, которые внимательно к нему прислушиваются. Но главное, что он на весь мир заявляет о том, что Россия дает возможность сохранить традиционные ценности, которые для него дороги.

В конце августа президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий переезд в Россию иностранцев - сторонников традиционных ценностей. Временный вид на жительство переселенцы могут получить без экзаменов на знание русского языка, российской истории и законодательства.

Мария Захарова Россия
29 августа 2024, 17:04
Стали известны подробности «голой» вечеринки в Астрахани
РИА «Новости»
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Организаторов и участников «голой» вечеринки в Астрахани привлекли к административной ответственности. Решение вынес Кировский районный суд, сообщила пресс-служба УМВД России по Астраханской области.

Сорокачетырехлетнего организатора мероприятия привлекли к ответственности по статьям о неповиновении сотруднику полиции и организации массового пребывания граждан в общественном месте, повлекшей нарушение общественного порядка. Ему назначили пять суток административного ареста и штраф в размере 80 тысяч рублей.

Гендиректору, соучредителю и кассиру клуба придется заплатить по четыре тысячи рублей.

Участниц конкурса приговорили к трем суткам административного ареста, а ведущего мероприятия - к четырем суткам.

В полиции также сообщили, что вечеринка пошла не по плану. На допросе организатор признался, что пригласил актеров для участия в конкурсе, но вместе с ними на сцену вышли и обычные посетители.

Скандальная вечеринка прошла в астраханском клубе «Бункер» 16 августа. Посетители танцевали голыми ради выигрыша айфона.

iPhone Полиция конкурсы
29 августа 2024, 15:57
Минобрнауки и Минпромторг подписали соглашение об информационном взаимодействии
РИА «Новости»
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Министерство образования и науки заключило соглашение с Минпроторгом России об информационном взаимодействии. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки.

В рамках соглашения они будут обмениваться данными в Государственной информационной системе промышленности (ГИСП) и Единой государственной информационной системе учета опытно-конструкторских, научно-исследовательских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР).

Документ подписали заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков и заместитель министра науки и высшего образования РФ Дарья Кирьянова.

Сотрудники ведомств после отладки информационного взаимодействия между ГИСП и ЕГИСУ НИОКТР смогут обмениваться данными о параметрах научно-технологических работ, статусе правовой охраны, исполнителях и их результатах.

Также обмен данными между Минобрнауки и Минпромторгом позволит дополнительно скоординировать работу ведомств в части достижения поставленных президентом РФ национальных целей развития.

Россия
29 августа 2024, 08:58
Следствие провело четыре экспертизы по делу о покушении на Симоньян и Собчак
РИА «Новости»
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Следователи провели четыре психолого-психиатрические экспертизы в рамках расследования дела о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В рамках расследования дела проведены четыре амбулаторные психолого-психиатрические экспертизы», - рассказали в СК.

Расследование завершено, и фигурантам предъявлены обвинения в окончательной редакции.

Летом 2023 года ФСБ сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом планов представителей СБУ по убийству Симоньян и Собчак. Подозреваемыми в подготовке к нападению стали 10 человек. По версии следствия, задержанных курировали специалисты с Украины. Позже несколько фигурантов дела о подготовке покушений на журналисток частично признали вину.

Уголовное дело Ксения Собчак Следственный комитет России Маргарита Симоньян

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