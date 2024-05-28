28 мая 2024, 12:20

Участники проектов «Академия ПМЭФ» и «Точка Юниор» присоединятся к ПМЭФ-2024

РИА «Новости»
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Инициативная молодежь примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Участники проектов «Академия ПМЭФ» и «Точка Юниор» присоединятся к деловой программе, сообщила пресс-служба Росконгресса.

«Участие в ПМЭФ-2024 открывает возможность молодежи и компаниям знакомиться на деловом поле и строить совместные сильные инициативы» - заявила инициатор проектов, член правления фонда «Росконгресс» Елена Соколова.

Школьников и студентов пригласят на панельные дискуссии, круглые столы и публичные выступления. На форуме обсудят современную профориентацию, актуальные тренды в экономике и социальной сфере, роль подрастающего поколения в создании научно-технической базы России.

Студенты ведущих отечественных вузов, амбассадоры и выпускники «Точки Юниор» присоединились к «Академии ПМЭФ» в 2023 году и приехали на международный экономический форум в Санкт-Петербурге. Участие в таких проектах позволило им обменяться опытом, развить профессиональные компетенции, пообщаться с научным, политическим и бизнес-сообществами.

ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Главной темой станет «Основа многополярного мира - формирование новых точек роста», в мае огласили деловую программу мероприятий.

Санкт-Петербург Молодежь Школьники Экономика ПМЭФ-2024
28 мая 2024, 11:18
СДЭК третьи сутки подряд не может возобновить работу
Global Look Press
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Один из крупнейших российских сервисов доставки СДЭК третий день не может возобновить выдачу посылок после масштабного технического сбоя. В компании сообщили, что продвинулись в восстановлении работы, но пока не могут полностью ее возобновить.

Один из крупнейших российских сервисов доставки СДЭК третий день не может возобновить выдачу посылок после масштабного технического сбоя. В компании сообщили , что продвинулись в восстановлении работы, но пока не могут полностью ее возобновить.

«В течение понедельника мы значительно продвинулись в восстановлении полноценной работы, но, к сожалению, оказались не готовы возобновить обслуживание», - уточнили в СДЭК.

Команда извинилась перед клиентами и заверила, что их посылки находятся в безопасности.

«Мы делаем все необходимое для того, чтобы они скорее оказались у вас», - добавили в организации.

Клиенты по всей России не могут ни получить, ни отправить посылки через СДЭК. Сбой в работе международного оператора экспресс-доставки произошел 26 мая - была нарушена работа вычислительных мощностей, в результате не работают ни сайт, ни приложение. Эксперты предполагают, что компания стала жертвой вируса-шифровальщика, сообщал «Коммерсант». Специалисты не стали вводить ручную обработку заказов, чтобы избежать ошибок.

Ранее из-за технического сбоя приостановили торги ценными бумагами на СПБ Бирже. До этого СПБ Банк, который является расчетным депозитарием биржи, попал под санкции США.

Интернет Россия Работа Магазины
28 мая 2024, 10:33
Детскую книгу Остера «Вредные советы» начали изымать из продажи в Красноярском крае
Телеканал «360»
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В Красноярском крае начали убирать из продажи детские книги автора Григория Остера «Вредные советы». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Прокуратура Каратузского района Красноярского края выступила с требованием перестать продавать эти книги издательства АСТ. Причиной послужило заявление местной жительницы в надзорные органы. Женщина обратила внимание на один из экземпляров книги в магазине в селе Каратузском. Покупательницу смутили иллюстрации. На картинках присутствовали виселицы, ножи, оружие и самолеты, летящие «на Запад».

По данным канала, к ответственности могут привлечь и хозяйку магазина. Как уточнили в прокуратуре, она могла «нарушить право детей на защиту от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Сама хозяйка заверила, что эта книга была у нее в единственном экземпляре, который она приобрела у поставщика с Алтая.

Книги Дети Магазины Оружие Красноярский край
28 мая 2024, 10:28
Грозовые дожди на подходе. Стало известно, когда спадет изнуряющая жара в Москве
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В конце мая Москву накрыла уже невесенняя жара. Столбики термометров устремились к отметке +30 градусов, и такая погода продержится в столице несколько дней, рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Сегодня будет целых 26… 27 градусов. Это будет самый теплый день с начала весны», - отметил синоптик.

К середине недели станет еще теплее. Столбики термометров поползут вверх и достигнут 29 градусов. Выдохнут москвичи и гости города только к выходным.

«Только в выходные неустойчивая погода с кратковременными дневными грозовыми дождями подойдет к Москве и Подмосковью. Температура станет более щадящей, я бы сказал так, потому что в условиях города 29 градусов, это то же, что за городом 30», - пояснил Шувалов.

В субботу воскресенье температура воздуха составит 23… 25 градусов, именно за счет того, что прогремят послеполуденные грозы.

«Мы начнем июнь с летней жары, но приправленной короткими грозовыми дождями», - добавил синоптик.

Первый день лета в столице может оказаться самым жарким за последние 80 лет , сообщал ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Вода быстро прогреется и можно будет открыть купальный сезон.

Погода Погода в Москве Москва
28 мая 2024, 10:11
Ефимов: квартиры по программе реновации получили более 150 тысяч москвичей
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Более 150 тысяч москвичей стали обладателями новых квартир по программе реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. При этом, по словам главы города Сергея Собянина, с начала года в рамках этого проекта под заселение передали 20 жилых комплексов.

«Программа реновации набрала хорошие темпы благодаря слаженной работе всех органов исполнительной власти Москвы и поддержке горожан. Более 150 тысяч жителей столицы уже получили современные квартиры в 292 новостройках. Раньше они проживали в 975 старых домах», - рассказал Владимир Ефимов.

С момента начала программы городские власти предложили квартиры в новостройках более чем 160 тысячам жителей мегаполиса.

Речь идет о жилье, которое полностью готово к заселению - в квартирах улучшенная отделка, они оснащены сантехникой и электрическими плитами. Кроме того, количество комнат в новостройках не меньше, чем в старых домах, но их площадь зачастую больше.

«С начала реализации программы договоры с городом заключили 27,7 тысячи жителей Юго-Восточного административного округа, на востоке столицы правообладателями жилья стали 19,8 тысячи человек, на западе - 18,7 тысячи, на севере - 18 тысяч, на юго-западе - 16,9 тысячи», - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Как подчеркнул руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Левкин , согласно высокому стандарту реновации, который лично утвердил Собянин, новые квартиры полностью готовы к заселению.

В данный момент строители возводят 224 новостройки для тех москвичей, которые уже ожидают переезда, а 253 многоквартирных дома находятся в стадии проектирования.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она затронет около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передали под заселение 59 новостроек и обеспечили переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Строительство Сергей Собянин Реновация в Москве Москва Квартиры

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